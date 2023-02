Trahadornan di Kia disgusta fada cu e situacion den KIA caminda cu presonan tin mas derecho cu e trahado mirando tratado ridiculo cu gobiernonan a firma internacional.

Den siman tras di lomba preso peligroso ta ataca un bewaker kico lo pasa cu ne awel lo dune straf cla paso mester tine cuenta cu reglanan internacional den kia tin varios preso cu problema mental y mester un otro tipo di ciudo te awe nada cu Gobierno tuma desicion pa pidi hulanda asistencia pa manda nan aya caminda nan tin un prison special pa tipo di personanan cu problema mental.

Otro disgusto di trahadornan ta cu falta personal den Kia prison )te awe nada di mira luz na horizonte, si no tuma accion cu man duro pa pone ordo bek den KIA pronto preso nan ta trahado y trahado lo ta e presonan cu tanto derecho cu e presonan ta haña cu e tratado nan internacional di DH a bira awor asta cos di luho presonan or pidi y mester por duna nan paso e ta poni den e tratado di DH pues prison a bira Hotel di 3 strea i sigi maneha cu miedo pronto e lo ta hotel di 5 strea y no un prison pa coregi esnan cu ta cay cera pa drenta bek comunidad, trahador nan disgusta y cu no keda straño cu lo bin accion cualkier rato na hotel na santo patia