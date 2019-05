Preso femenino a duna luz den cel di aislamento

FLORIDA, Merca- Un muhe cu ta preso, cu ta sufri di problemanan mental a hay’e obliga di duna luz su so den un cel di aislamento, sin remedi of asistencia medico, den un prizon na Florida. Esaki segun informacion di Miami Herald, citando e abogado di e preso.

Tammy Jackson a wordo haya den su cel cu su yiu recien naci dia 10 di april pa 10 or di mainta, aunke e tabata tin dolro for di 3 or di marduga y a informa empleadonan di e prizon. En bes di hib’e hospital, e personal a yama e dokter na warda, cu a bisa cu el samina e prisonero ora esaki yega hospital.

Den un carta dirigi pa e comisiario di e condado di Broward, Gregor Tony, e abogado defensor, Howard Finkelstein a expresa su indignacion despues di cu su cliente na estado a wordo laga su so den un cel durante casi shete ora, a pesar di cu e tabata pidiendo yudansa.

Segun Finkelstein, e empleadonan tabata sa cu Jackson tabata den su ultimo fase di embaraso, ora cu el a wordo deteni pa posesion di cocaina.

