Presion pa fecha di entrega ta pone cu mester haci hopi trabao, den menos tempo

Aruba actualmente ta den un sitaucion caminda cu automobilistanan mester di hopi pasenshi den e trafico di Aruba. Unda cu bo bira, tur caminda ta cera, y nan ta keda wordo cera un tras di otro. Esaki ta debi na e construccion di Green Corridor/Watty Vos Boulevard cu ta den pleno desaroyo. Y esaki ta trece cu varios caminda ta wordo cera pareu, esaki pa e compania por cumpli cu e entregamento di e proyecto. Sr. Marlon Croes, director di DOW ta splica mas.

GREEN CORRIDOR

Durante di construccion di Green Corridor, tabata tin diferente problema cu tur hende a experencia. Awo cu e ta cla y e ta den funcion, ta ripara cu automobilistanan ta compronde e pakico nan mester a warda un periodo di 4 pa 8 siman cu nan a haya molester, pero awo nan ta wak su beneficio. Pa loke ta e marcamento di caminda, nan a informa Odinsa caba di dje, pa cu su puntonan debil pa e por mehora esaki.

WATTY VOS BOULEVARD

Y loke ta trata Watty Vos Boulevard den entrevistanan anterior, Sr. Croes a splica cu tin e banconan cu ta apunta un ‘lender advisor’ cu ta yuda controla e trabao. Y DOW a transferi tur riesgo, construccion, mantencion, y financiamento na e sector priva. Ora cu DOW ripara cu algo no ta bon traha, nan ta menciona esaki cu ta mustra e compania cu esaki no ta cumpli cu normanan specifica. DOW no ta aproba ni desaproba, ya cu ora haci esaki, ta transferi e riesgo bek pa gobierno. Ora bisa e contratista cu e no a cumpli, nan ta bisa cu DOW ta esun cu ta aproba of desaproba. Durante e periodo di mantencion (20 aña), DOW lo controla e proyecto y e compania por haya ‘boetepunten’, cual lo wordo kita for di nan pago.

CAMINDANAN CERA

Sr. Croes a sigui bsia cu tin un proceso andando basta riguroso andando y tin hopi punto cu mester mehora y tin cu siña for di dje. E contratista tin un schedule cu tin cu core cun’e y si tin algun retraso den e añanan anterior y tin cu deliver pa mita di augustus, dia 16, e ora lo tin un hinca hopi trabao den periodo hopi cortico. Esaki ta pone cu DOW mes ta hopi preocupa pa wak con e ceramento di caminda ta bay ta. P’esey tabata tin reunionnan basta intensivo, pa wak con ta minimalisa e molester pa e trafico. P.e. a pusha pa cera e crusada na altura di Ling & Sons, durante di fin di aña. Como ‘contractor autoridad’ nan a bisa cu no pro cera e caminda na fin di aña, ya cu e periodo aki tin un volumen di trafico hopi grandi den e area aki, tin tur e centronan di distribucion ta den e area aki, y nan tin cu sali. Y si cera e crusada, ta stroba e operacion den un temporada halto. Naturalmente ora cu strobanan di cera e caminda den december, e ora mane cu aña habri mester cer’e. E rotonde di Ling & Sons lo wordo habri diasabra atardi pa 6 or pa e ta accesibel pa trafico.

Pa loke ta e ceramento na Santa Helenastraat, DOW a haya hopi critica. Pero a bay di acuerdo pa cera e crusada pero bou condicion cu e ta wordo habri caba diasabra pa alivia e molester. Asina ta bay ta trahando pa e trabao caba. Esey ta trece cun’e, cu ta 5 luna intensivo cu lo mester bay pasa door di dje, pero ora cu e caba, lo bay wak un progreso den e fluho di trafico. Lo bay wak cambio, con e trafico ta bay ta ariba e careteranan. Lo bay tin rutanan alternativo pa bo destinacion.

ROTONDE CODEMSA

Na e rotonde Codemsa, si e wordo habri aki 5 luna, tur cos ta mustra cu e no ta caba ainda, pa cual Sr. Croes a bisa cu ainda mester pone un capa di asfalt. E rotonde ta wordo uza como alternativo, y Meiveld ta cera, pa traha e viaduct, y ekiponan pisa mester pasa y pa tal ta worda te na ultimo pa caba cun’e. Pa e negoshinan den bisindario a traha camindanan paralelo, pa toch tin un guia con ta yega na e negoshinan aki.

