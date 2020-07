Presion di placa den cas ta poniendo cu tin basta violencia y cifra ta sigui subi

Sra Magaly Maduro di Fundacion pa hende muhe den dificultad a duna di conoce cu a mira un aumento den casonan despues cu covid a pasa bo ta haya cu hendenan ta mas liber pa papia y durante e periodo di lockdown a mira aumento pa paketenan di cuminda pero no tabata papia di e maltrato den cas. Awor cu tin mas libertad ta mirando mas caso y hende muhernan ta liber pa papia y pa un isla chikito e ta enorme y tin diferente factor ta hunga un rol pakico e casonan ta aumentando. Sra Maduro a menciona un di e puntonan ta pobresa momento cu famia no tin entrada nan ta haya mas stress cual por conduci na comportacion violento, y ta premira e cifranan cu nos ta hayando cu e segundo parti di e aña aki tin aumento den casonan y no sa ainda con lo bay gara esaki pasobra tin cierto camber y ta trahando riba 16 mas y no sa si esaki ta suficiente mirando e desaroyo ta bayendo. Si bo tin un caracter violento bo ta keda violento, pero tin cierto factornan ta hunga un rol cu ta lagabo saca bo violencia mas tanto y loke ta conoci na Aruba y rond mundo ta e uso di alcohol y abuso di droga, awor aki nos tin e factor extra di pobresa e falta di entrada, kedamento den cas hopi riba otro y esaki ta e motibonan di enbes di papia nan ta bay haci uso di violencia.

Sra Magaly Maduro a menciona tambe cu ta hayando personalnan nobo cu ta bay reforsa e team y un personal pa traha cu mucha y nos por yuda mas hende.

