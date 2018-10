Presidente saliente di Kiwanis Club of Aruba ta gradici un y tur

Dia 1 di oktober ta un fecha importante pa tur Kiwanis Club nan rond mundo, asina tambe pa Kiwanis Club of Aruba, door cu esaki ta e comienso di un aña nobo cu un Presidente y un directiva eligi. Manera conoci, Kiwanis ta un organisacion voluntario cu ta enfoca pa yuda e comunidad unda cu por, muy en particular muchanan. Kiwanis Club of Aruba ta hasi esaki desde 1965 cu hopi satisfaccion. E concepto riba su un mes cu ta bai bek te na 1915, unda e prome club a keda estableci na Detroit, Merca door di comerciantenan. Actualmente Kiwanis ta conoci rond mundo na 80 diferente nacion cu 600.000 miembro cu aña aden aña afo voluntariamente ta dedica pa impacta na comunidad pa medio di varios proyecto y tambe door di otorga donacionnan na organisacion cu tambe tin un meta similar y cu tin nesecidad di e fondonan.

Directiva di Kiwanis Club of Aruba 2017-2018

2017-2018 tabata un periodo espectacular encabesa pa Sra. Norma Brinkenberg, e di 5 presidente femenino y e di 49 presidente cu e club conoce desde su existencia. E siguiente proyectonan a keda realisa:

Dia Internacional di Derechonan di Mucha Pasco den mi Bario Fiesta cu nos Grandinan Competencia di Flie Back 2 School (hunto cu otro club nan di Kiwanis) Clint Whitfield Outstanding Student Award Oscar Antonette Exceptional Student Recognition Smile Makers Project Bikes Back 2 Life Bon Bista Traffic Awareness Campaign Kamishibai Campaña contra Abuso di Mucha “No Sconde Mas“

Tur e proyectonan aki por solamente wordo realisa door cu anualmente Kiwanis Club of Aruba ta organisa dos evento pa recauda fondo, esta:

Golf Tournament Wine Gala.

Diasabra ultimo a tuma luga e Dubai Wine Gala Event cu tabata un vez mas exitoso y sold out.

Tambe Kiwanis Club of Aruba anualmente ta sponsor varios Service Leadership Programs (SLP’s) cu ta percura pa riba nivel escolar studiantenan tambe riba un edad hoben ta siña pa duna bek na nan comunidad mientras cu nan ta extende nan capacidad personal y liderazgo, cu ta:

Key Club of Colegio Arubano Key Club of Colegio San Nicolas Circle K of Colego EPI Sonrisa Aktion Club Builders Club of Juliana School

President Norma kier gradici tur e miembronan pa nan tempo valioso, pasion y dedicacion. Alavez un palabra di danki na tur compania y persona cu a contribui na Kiwanis Club of Aruba durante aña 2017-2018 percurando cu esnan menos fortuna por a disfruta di un momento ameno.

Alavez President Norma ta desea Presidente entrante, Srta. Edalitza Weller como e di 50 Presidente y e di 6 Presidente femenino di Kiwanis Club of Aruba y su directiva nobo hopi exitoso pa e aña 2018-2019, cual lo wordo instala oficialmente dia 13 di oktober venidero.

