Presidente Frances ta enfrenta su prome desafio

PARIS, Francia- E prome gran desafio di su mandato, e reforma laboral di e presidente Franceds ta pretende di reforsa e papel negociado di e empresanan riba condicionnan laboral.

E presidente Frances, Emmanuel Macron, diamars ta enfrenta mei mei di un caida di su popularidad na e prome jornada di manifestacionnan contra di su reforma laboral cu ta pone su capacidad pa transforma e di dos economia Europeo na prueba.

Mas di 180 protesta ta previsto na Francia contra di e ley cu lo mester flexibilisa e mercado laboral. Esaki ta pa doblega un desempleo cu ta alcansa casi 10%.

Pero e hoben mandatario di 39 aña no tin intencion di baha cabes relaciona cu e reforma aki cu ta parti di su promesa di campaña.

Den un discurso pronuncia diabierna pasado Macron a reitera su “determinacion absoluto” y el a adverto di no cede nada contra di e flohonan, e ciniconan y e extremonan.

Macron lo no ta na Paris pa presencia e protestanan, ya cu el a biaha dialuna pa Caribe pa bishita e islanan Frances cu e keda destrui door di horcan Irma.

Fuente: http://www.elespectador.com/