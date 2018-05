Presidente electo di Costa Rica cu yamada pa union pa enfrenta e desafionan como pais

SAN JOSE, Costa Rica – Carlos Alvarado diamars a asumi e presidencia di Costa Rica pa un periodo di cuater aña. El a haci un yamado na unidad nacional pa resolve e desafionan “cu no por wordo hala un banda mas” manera e deficit fiscal y e promesa di “traha duro” pa tur ciudadano.

Cu su 38 aña, Alvarado, periodista, escritor y politologo, ta converti su mes den un di e presidentenan mas hoben di e pais y ademas a conforma un gabinete cu’n mayoria di hende muhe, pa prome biaha den historia di Costa Rica. El a ricibi e presidencia for di e ex presidente Luis Guillermo Solis, ambos central iskierdista, di e Partido Accion Ciudadana.

Presidente di Congreso, Congreso, Carolina Hidalgo, a huramenta Alvarado den un sesion solemne riba e plasa di Democracia y Abolicion di Ehercito. Esaki ta un sitio publico carga di simbolismo cu ta situa na pia di e ultimo cuartel militar di e pais. Actualmente esaki ta e Museo Nacional, caminda cu na 1948 e presidente di e tempo ey, José Figueres a aboli ehercito.

E presidente a nombra shete punto di prioridad di su mandato: educacion, siguridad, salud, proteccion ambiental, miho mobilidad, empleo y recupera e stabilidad fiscal.

Como simbolo di su compromiso cu e medio ambiente y energia limpi, Alvarado y su gabinete a yega e ceremonia den un autobus impulsa pa hidrogeno. E acto oficial a wordo declara carbon neutral, cu kiermen cu e emisionnan cu esaki genera lo wordo compensa.

Na e ceremonia di huramentacion a asisti 2 mil ciudadano y 108 delegacion internacional, entre cual shete na nivel presidencial: Evo Morales (Bolivia), Lenín Moreno (Ecuador), Danilo Medina (República Dominica), Juan Carlos Varela (Panamá), Jimmy Morales (Guatemala), Salvador Sánchez (El Salvador) y e Prome Minister di Aruba, Evelyn Wever-Croes.

Fuente: EFE

