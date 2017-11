Presidente di Venezuela Nicolas Maduro a admiti cu no por paga su debenan

CARACAS, Venezuela- Presidente di Venezuela, Nicolas Maduro a bisa den un programa di television diahuebs, cu Venezuela y su compania estatal, PDVSA, lo busca un manera pa restructura e pago di e debe.

E compania petrolero a haci pago di 1.1 biyon dollar diahuebse, segun Maduro, cual ta un cantidad considerabel cu solamente 10 biyon dollar na banco. “Pero despues di e pago aki, desde awe, mi ta decreta un refinanciamento y un restructuracion di e debe externo”, Maduro a bisa e pais.

Venezuela ta pasando den un crisis humanitario profundo, unda cu e pueblo ta sufri pa falta di cuminda y medicamento. Hopi di nan no por afford pa cumpra ni lo basico, ya cu e prijsnan ta bay halto mas lihe cu e salarionan. E moneda di e pais, Bolivar, ta bal menos di 10 cen di dollar Mericano.

Si Maduro su gobierno no por yega na un acuerdo nobo cu nan deudornan riba e restructuracion di e debe, cual lo nifica paga menos, e lo caba den incumplimento. Esey lo trece cun’e un serie di evento cu lo ta potencialmente desagradabel.

Inversionistanan na Merca y otro paisnan lo por tuma petroleo Venezolano den beslag.

Petroleo ta e unico fuente importante di ingreso externo pa gobierno, y por lo tanto, ta e unico forma di cumpra cuminda y remedinan pa su 30 miyon ciudadanonan. Debi na gobierno su mal maneho pa cu e teranan di cultivo, e lo mester importa casi tur su alimento.

Un acuerdo di pago nobo no ta facil pa yega na dje cu e inversionistanan di Wall Street. Simplemente puntra Argenina. Su gobierno a bringa 15 aña den Corte Mericano pa su debenan sin paga.

E gobierno di Argentina a wordo exclui di e mercadonan internacional di e debe durante e tempo ey, loke finalmente a paralisa su economia. E Argentinonan a yama e inversionistanan “fondonan buitre” pasobra cu nan ta cumpra bondnan na prijs aboa pa despues demanda gobierno pa nan haya pagonan hopi mas halto. E dos partinan a yega na un acuerdo na 2016, poco despues di cu un gobierno nobo Argentino a tuma posesion di e cargo.

E experiencia di Venezuela na mesa di negociación lo por ta mucho mas pio. En total, Venezuela debe rond di 65 miyon dollar den bononan denomina den placa stranhero, principalmente den dollar, según e firma di investigacion Capital Economics. Venezuela tin debe tambe cu China, Rusia, proveedornan di servicionan petrolero, aeroliñanna y hopi otro entidadnan.

Su negociado mas grandi tin un problema tambe: E no por haci negoshi na Merca.

Maduro a apunta Vicepresidente Tareck El Aissami pa dirigi e esfuersonan di restructuracion. Na Februari, Departamento di Tesoreria di Merca a acusa El Aissami di traficacion di droga y a congela su cuentanan na Merca. El Aissami ta nenga e acusasionnan.

Mientras tanto, Maduro y otronan den su gobierno a purba di tira e culpa riba e president Mericano, Trump pa e debenan di Venezuela, despues cu Venezuela a pone sancionnan financiero ariba Venezuela na Augustus ultimo.

Despues cu e compania estatal, PDVSA a haci un pago grandi ariba su debenan, e no a midi su palabrnan.

E compania a bisa cu el a haci e pago, “a pesar di e guera economica, imposicion inhustifica di sancionnan door di Donald Trump y e sabotahe, persecusion y blokeo financiero na cual e pais y su institucionnan ta suheto pa un porcion significante di e sistema financiero internacional comanda pa Imperialismo”.

Fuente: http://money.cnn.com/