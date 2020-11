Presidente di SVOA: ‘OCCA no ta hungando wega limpi’

Den cuadro cu desaroyonan recien na unda OCCA a bolbe manda un peticion pa tene un bos di mayor den directiva di SVOA na Colegio Arubano, Masnoticia a acerca Stichting Voortgezet Onderwijs [SVOA] pa nan banda di medaya den henter e situacion aki. Ernesto Rosenstand, presidente di Stichting Voortgezet Onderwijs [SVOA] a duna Masnoticia un splicacion amplio y mustra nos diferente documento manera prueba riba su declaracionnan.

Ta asina cu actualmente e cambio den statutonan ta na Notario y ta sperando un fecha. Na momento cu e fecha ta conoci, lo firma y e cambionan aki lo ta oficial. E cambionan ta ensera cu Obispo ta bay haya e autoridad di nombra y kita miembronan di directiva, contrario na loke e ta actualmente, y cu tambe lo baha cantidad di miembro di directiva di 7 na 5 miembro. Actualmente segun statutonan actual tin 7 miembro di directiva; un ta wordo nombra door di obispado, un door di OCCA y cinco ta loke nan ta yama e coöptatie. Tin dos miembro den e directiva actual cu a drenta via coöptatie cu ta Pastor Juancho Pilongo y sr. Ernesto Rosenstand. Bao di coöptatie, e procedura ta asina cu por ehempel bo tin cinco miembro, y un ta dicidi cu pa tal motibo e no kier keda mas den directiva, e ta entrega su retiro y cuater otro cu a sobra ta nombra su reemplasante; den e caso aki ni obispo, ni sr. Rosenstand of OCCA por influencia e proceso. Esaki a wordo elimina awo den statuto nobo, awor Obispado ta dicidi riba esaki.

Masnoticia a puntra pa kico a bini e cambio aki y sr. Rosenstand a contesta ‘Pakico no?’, e ta sigui splica nos cu: “na 22 di Maart, 1959, Monsieur Johannes M. Holterman, Obispo di Willemstad e tempo ey a lanta SMOA [Stichting Middelbaar Onderwijs]. Henter e infrastructura aki a wordo inicia door di Holterman, Iglesia katolico.

Cu tempo, segun sr. Rosenstand ta sigui elabora, Obispado a accepta di a modifica y suavisa e reglanan, y nos ta yega na un problema cu no ta wordo papia publicamente.

“E ta un proceso cu a culmina e aña aki, na consecuencia di cierto acontecimento cu no tabata tin nada di haber cu Colegio Arubano, pero cu si a habri wowo di hopi hende”, segun sr. Ernesto Rosenstand. Ta asina cu na 25 di Juni, 2015, Robert Croes cu tabata presidente anterior di SVOA, a wordo nombra den directiva aki na nomber di OCCA. E ora nos ta haya na 29 di Mei 2017, bao presidencia di sr. Croes ainda, ta bin un modificacion den statuto, unda cu e coöptatie a wordo introduci, unda cu e bestuurstermijn a wordo poni pa 3 aña. Na 2019, riba 19 di December, e directiva ta lanta fundacion pro SVOA. Den un di e cartanan di OCCA, ta para cu Obispado no tabata na altura di esaki pero sr. Rosenstand a mustra nos e documento unda ta para cu representante di Obispado tabata presente ora cu a lanta esaki. “Dus Obispado tabata na altura, contrario di loke nan ta bisa”, segun sr. Rosenstand.

‘OCCA no ta hungando wega limpi’

“Mi no tin prueba, pero e indicacionnan ta cu un caminda den Maart/April ney, un of mas funcionario di Colegio Arubano a saca informacion bay afo. Grace Maduro por ehempel riba e publicacion di 600 mil, mi no tin prueba pero mi ta asumi cu e 600 mil ta parti di e informacion cu a sali”, segun sr. Rosenstand. Masnoticia no a haya pa mira tur cos pasobra e caso ta den corte ainda, pero Diaranson pasa, Grace Maduro a entrega un documento unda ta para cu sr.Robert Croes y su directiva nunca a saca placa for di e fundacion of niun otro caminda. “Prome cos cu mi a haci ora mi a bira presidente akinan ta investiga si e acusacionnan di 600 mil ta berdad, internamente no a sali nada y Maduro mes cu a lansa cu e acusacionnan ey tambe ta reconoce awo cu no”, segun sr. Rosenstand ta splica.

Sr. Rosenstand ta bisa cu e hecho ta cu Grace Maduro a lansa e acusacion aki, y despues OCCA a cuminsa cu nan declaracionnan.

Na 29 Mei 2020, e coöptatie di Robert Croes a caba, cu segun statuto mester a ta pa un tempo di 3 aña, dus sr. Croes mester a baha for di directiva, y OCCA ta bolbe nombra Robert Croes como representante den directiva di SVOA por medio di un carta manda riba 27 Mei 2020. Rosenstand: “Pa OCCA e tabata masha facil, nan por a manda un carta y manda e nombracion aki aden, nan no a haci esey. Nan a bay para pafo haci desordo.”

Minister Lampe no a nombra ningun hende

Den e ultimo carta cu OCCA a manda pa obispado ta para cu actual presidente di directiva di SVOA ta representa Minister di Enseñansa tambe, cual ta haci cu independencia di enseñansa particular ta na peliger segun OCCA.

“Esaki no ta berdad”, sr. Rosenstand ta bisa. Sr. Rosenstand ta aclaria cu e no a forma parti di ningun neogciasion entre minsiter Lampe cu Obispo. Tabata tin un reunion di docentenan na Colegio Arubano unda cu minister Lampe a presenta pa papia cu docentenan, no directiva. Ora cu minister Lampe a yega nan a nenga su entrada pasobra esaki tabata un reunion exclusivamente pa docentenan dus el a keda afo. Minister Lampe a topa sr. Robert Croes y nan a papia un rato, despues sr. Rosenstand a wordo yama hunto cu B.Huiskes, segun nos ta compronde for di Sr. Rosenstand. Ta asina cu Sr. Robert Croes a declara cu e kier a bay, pero ainda e no tabata tin reemplasante, minister Lampe a trece dilanti e ora nombernan di pastor Juancho Pilongo y sr. Ernesto Rosenstand. “Nos a wordo nombra via coöptatie, no ta minister Lampe a nombra nos, y no ta obispo a nombra nos. Ta Robert Croes cu sra. Huiskes – unico miembro di directiva e momento ey – a hinca nos den directiva”, sr. Rosenstand ta splica. Despues OCCA a pone su representante hunto cu Obispado tambe a pone su representante, y awor nan ta cinco. “E storia cu ta minister Lampe a nombra, ta co’i loco y nan sa masha bon tambe”, segun sr. Rosenstand.

OCCA a wordo invita den luna di Augustus unda cu nan a wordo informa cu e decision a wordo tuma cu ta cambia statuto, pero OCCA no a haci nada riba esaki segun sr. Rosenstand. Dia 30 di September tabata tin e reunion unda a introduci cu lo cambia statutonan, y tabata tin un representante di OCCA den e reunion. Rosenstand: “Nos ta cinco, bo ta vota contra, cuater ta vota pro, ken a gana? Respeta cu mayoria a tuma un decision. Pero nan no ta haci esey, nan ta skirbi carta, skirbi cos cu no ta klop.” Un di e puntonan di OCCA tabata den e modificacion di statuto di Colegio pa likida pro SVOA cu a lanta aña pasa. Ni con a splica e represenante di OCCA cu no por – pasobra cada Stichting ta un entidad riba su mes – ta un cos cu nan no kier a compronde segun sr. Rosenstand, anto e ora ey bo ta haya bo cu e tipo di discusionnan aki. Cambionan a bini pa evita hiba SVOA bek den 1959, y pasobra esaki ta e miho manera pa tene politica for di SVOA.

Den un siguiente publicacion lo splica con ta bay tin representante di mayor ainda den directiva y mas detayers riba con tur esaki ta bay cana segun splicacion amplio cu Masnoticia a haya for di SVOA.

