Internacional: E Presidente di South Korea a anuncia awe cu tin un negociacion pendiente pa prohibi come carni di cacho. Apesar cu e no ta algo comun mas na e pais pero si tin e generacion prome cu si ta come esaki ainda den restaurant nan of mercado nan. South Korea kier bin cu un mihor trato pa e cacho na bandona y tambe un registracion obligatorio pa esnan cu tin un cacho na cas. Ta prome biaha cu den parlamento e tema aki lo wordo trata y considera. Tur restaurant cu ta ricibi nan entrada bendiendo solamente cariño nan di cacho lo mester evalua pa cambia nan servicio of cera por completo. E bendedo nan ta hopi preocupa di por bai perde un bida completo di negoshi cu nan a depende riba di dje. E Pais ta para hunto segun encuesta nan realisa na 59% cu ta deacuerdo cu prohibicion completo pa bende i come carni di cacho.

