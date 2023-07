Presidente di sindicato S.T.A. a informa cu riba diabierna nan a reuni cu gerencia di AAA pa e problema cu tin cu e pension di e compania. S.T.A. y e trahador, a informa cu nan ta desea pa e cay bao di e fondo di pension di APFA pero esey no a pasa.

Riba diabierna cu a reuni cu gerencia di AAA, e unico splicacion cu nan a duna ta; cu nan no ta bay den e sistema cu APFA tin, door cu no ta concorda cu nan pensamento y nan sistema.



Varios carta a wordo manda, un a bay pa Minister Glenbert F. Croes, Minister Dangui Oduber y pa prome Minister Evelyn Wever-Croes, y e ultimo carta cu a wordo manda tabata 27 juni 2023, na unda ta wardando un contesta di e mandatarionan.

Sr. Diego de Cuba ta bisa, cu te ainda Sindicato S.T.A. no ta compronde, cua ta e motibo cu AAA no ta acepta, pero e parti mas precupante ta cu no a wordo cunsulta cu empleado prome cu nan a tuma un decision.