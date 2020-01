Presidente di Simar ta lamenta loke a pasa na Cacique Macuarima un golpi pa nos enseñansa

Sra Josephine Albertus presidente di Sindicato di SIMAR a presenta dialuna mainta na Cacique Macuarima School despues di e candela grandi riba algun lokaal marduga, Sra Josephine ta haya esaki un caso lamentabel pa wak. Mi a cana den e scol y mira e cuatro lokaalnan cu a keda afecta pa motibo di vandalismo unda a kima esaki y dos lokaal basta destrui y e otro dosnan ta daño di awa y huma, y ta pica pa mira e situacion aki.

Maestronan ta bin scol cu hopi amor pa duna e muchanan les y pa bo wak e vandalismo cu a keda haci y e siman aki no por tin scol pa e muchanan debi cu mester inventarisa tur cos cu a kima y no tin coriente. Muchanan cu ta haci vandalismo no ta ripara e consecuencia cu e ta trece cune y awor aki tur e trabounan di e muchanan y e docente a kima y tur cos a keda kima y mester wak con pa busca esaki bek y ya caba nos sa cu den enseñansa falta di finansia y e situacion aki ta bira uno mas pisa. Mi ta contento di mira tur docente na e scol hunto cu e cabesante y e apoyo cu nan ta hayando y ta spera cu esaki ta algo cu nos por apoya, otro scol y instancianan pasobra nos sa cu enseñansa ta hopi importante y e ta forma e parti di un futuro di e pais y nos no por lage asina aki y nos tin traha lihe riba e situacion aki.

Tin biaha e malechornan cu ta haci tipo di actonan aki no ta pensa esaki ta un gasto grandi pa nos enseñansa y porta bo ta rabia y kier haci algo mala mucha pero tin consecuencia cune y esaki ta algo pa largo plaso y nan no ta pensa riba e situacion aki, y si cana aki den y mira e situacion di e scol bo ta bisa e ta lamentabel pa wak e daño grandi, un borchi digital cu ta placa a keda destrui, material, airco, banki, stoel y mucho mas.

