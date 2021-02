Presidente di SADA: Semper sinta hunto y mira kico por drecha y con ta drecha esaki

“Manera nos a indica na comienso, sindicato SADA den pasado caba y semper, nos tabata dispuesto pa duna un ‘bijdrage’ na tur hende cu ta pidi esaki, no obstante si ta politico of no, oposicion of no y mi ta kere cu e ta algo cu e sosode caba, Presidente di SADA Edward Maduro.

SADA tabata un di e gremionan cu a participa den e brainstorming session organisa pa AVP, Fundacion Mito Croes y Fundaciona Digna Lacle Herrera. Lider di Partido mr. Mike Eman a dirigi e brainstorming cu un panel di colega y conseheronan, parlamentario Robert Candelaria, dr.mr. Rycond Santo do Nascimento, mr. Franky Hoevertsz, drs. Rene Herde y Carl Giel.

Normalmente den aña di eleccion partidonan politico ta acerca nos pa haya un bista di nos standpunt y ta algo cu semper nos a haci y nos lo keda hacie ya cu nos punto cardinal ta e bienestar di pais Aruba y nos lo yuda na unda nos por yuda.

Pa loke ta e situacion cu ta tumando luga cu introduccion di medidanan stipula den e Landspakket y cmabio cu esakinan lo trece, sr Marudo a mustra cu esaki ta un pregunta dificil pa contesta ya cu no ta asina facil pa bin cu cambionan relaciona cu esaki, ya cu e ta kere cu esaki ta dificil,

“Sinembargo nunca por bisa cu e ta imposibel pero atrobe ta cosnan cu semper y cuando tin cu sinta na dje y wak unda por drecha, si ta posibel cu e por drecha anto y esaki ta un di e preguntanan cu mi a haci durante di e reunion aki, ya cu dialogo semper ta importante,” Edward Maduro Presidete di SADA a mustra.

