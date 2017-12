Presidente di Parlamento: Tin regla den edificio di Parlamento cu mester cumpli cune

A combersa cu Presidente di Parlamento, Sr Ady Thijsen pa e splica kico a pasa cu e miembro di prensa cu a drenta e edificio sin permiso y drenta te den e sala y haci un reportahe. Sr. Thijsen a comenta cu di berdad un periodista a drenta e edificio y bay te na e sala di Parlamento y a dicidi di sinta riba e stoel di presidente di Parlamento y haci un entrevista pa cu su mes.

Eynan e periodista a papia riba un topico cu tabata un topico cu a keda trata den comision y ora trata tipo di topiconan den comision nan no mag di bay pafo, pero el a tuma esaki pa su mes y e mes a manda un mensahe. Esaki nos ta haya cu ta un falta di respet unda den Parlamento du edificio tin regla y bo mester tin e permiso pa bo drenta sala y demas lugar. Sr Ady Thijsen a bisa no ta e so a tuma e desicion mas coleganan tambe tabata den e huishoudelijke commissie y nos tin cu manda un carta.

E carta a bay pa e pagina di website cu e periodista ta traha y ora cu el a termina cu su interview cu el a haci cu su mes na final a menciona su nomber y pa tal pagina website cu ta 24 ora. Esaki a pone cu Parlamento a manda un carta pa e website fecha 5 di December 2017 y ningun rato den e contenido ta menciona su nomber y ta mustra e medio di prensa kico a pasa y no ta haya esaki bon y ta falta di respet pa e sala di parlamento y ta haya cu lo bay pone regla nan skerpi ordo y e seguridad.

Sr. Thijsen a comenta cu den e carta ningun momento no ta para cu lo bay stop di papia cu cualkier media tur cos ta keda normal, y nos ta tuma cierto medidanan. Sr Thijsen a comenta cu e periodista cu nos no a ni menciona su nomber a bay na radio y haci cierto declaracionnan insultativo, y a insulta e presidente di Parlamento y otro Parlamentarionan y mustra cu e por drenta haci kico cu e kier y con e kier den e Parlamento y na e momento ey nos ta haya cu esei no por.

Door di e haci e insultonan aki na radio ta ponebo y obliga di a tuma medida y a pone un comision un senior convent a bin hunto y a dicidi di tuma medida tres luna contra Sr Speed pa manda un señal cu esaki ta inaceptabel y a keda manda na un di dos carta riba 8 December 2017. Nos a tene cuenta tambe cu libertad di prensa, y como parlamento esaki ta un parti di principionan den nos constitucion di hopi balor, tur prensa ta sigui bin normal menos Speed pa tres luna e no mag di drenta den e edificio.

Si e kier haci un entrevista e por presenta y lo haci esaki cune pafo di e edificio. Ningun momento nos a bisa cu nos ta stop di papia cune, e mester compronde cu e mester respeta e Parlamento, y cualkier Presidente di Parlamento cu sinta y e Parlamentarionan.

Nos comunidad ya caba no ta mucho contento con e Parlamento ta bayendo e ultimo añanan y nan mes ta bisabo cu no tin ordo y respet den e Parlamento, y mi persona cu tin dos siman sinta como presidente di Parlamento y mi ta haya cu e incidente aki conhuntamente cu e otro coleganan nos tin cu pone señalnan cla y rasa unda e pueblo tin razon cu mester pone respet y ordo den e Parlamento y esei nos a haci. Sr Thijsen a comenta cu e periodista aki su pensamento ta otro y e kier bay den confrontacion y ami ta haya esaki lamentabel y nos tin asina hopi cos importante den e pais aki y solucionnan cu nos mester bin cune, y mi persona tin un bon relacion cu prensa y mi ta lamenta con e periodista aki ta haci asina y e ta keda para riba su punto.