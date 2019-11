Presidente di Parlamento ta bisa cu pa e siman aki schedule di reunionnan lo ta cla pa sigui prome cu aña caba

Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen den un entrevista cu nos a bisa cu berdad pa cuminza cu tratamento di presupuesto, esaki mester a wordo entrega caba, pero e presidente di Parlamento a duna di conoce cu el a compronde cu Gobierno ta bezig su esaki. E ta keda na Gobierno pasobra ta responsabilidad di Gobierno y como Parlamento ta bisa cu mester tene cuenta cu constitucion manera ta wordo bisa y e no mag di keda tarda pero ta kere cu circumstancianan ta hungando un rol akinan. Sr. Thijsen a mustra cu el a haci pregunta na Gobierno pakico nan no a trece e presupuesto ainda y como contesta el a haya cu nan ta trahando duro riba dje y cu ora t’asina leu lo informa Parlamento cu e lo bai wordo entrega. Presidente di Parlamento a sigui bisa cu tin un par di ley cu tin cu bini y mester tene cuenta cu comisionnan cu ta trahando y mester tene cuenta cu esakiann. Tin e ley di Veiligheids Dienst di Aruba cu ta uno sumamente importante pasobra e ta algo cu ta hopi gevoelig pasobra e ta trata cu seguridad nacional di nos pais y akinan mester bai haci un cambio den dje y e ta un prioridad grandi. Tambe Parlamento ta bai yama Minister di Salubridad Publico pa e por responsabiliza pa loke ta trata Hospital mirando cu Parlamento a reuni cu SOGA y Hospital caba y awo ta toca turno pa scucha di e minister en cuestion. Tambe presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen a sigui bisa cu mester atende cu e ley di “Kans Spelen y Hazel Spelen” den cuadro di FTF di controlnan cu nan tin y mester keda cla cu esakinan. Tambe e ley di LAFT, dor cu Gobierno no a “bekrachtig” e y den un reunion publico mester bin responsabiliza su mes pa e motibonan dicon Gobierno no a “bekrachtig” e. Tambe Presidente di Parlamento a sigui bisa cu tin e Ley di Serlimar tambe cu mester sigui y tambe mester bini un reunion publico cu a wordo pidi pa loke ta e preocupacion di e maestronan di scol tin y esaki tambe mester tene cuenta cune. Banda di esakinan tin, segun presidente di Parlamento Thijsen a sigui bisa, tin otro leynan cu mester wordo trata manera entre otro “Mededingens Verordering” cu mester bini y si wak e total di dianan cu a keda y reces ta na caminda dus e tempo lo bai ta hopi preta cu e reunionnan den Parlamento. Sr. Thijsen a sigui bisa cu Gobierno sa cu Parlamento ta bai cu reces dus nan responsabilidad ta pa entrega e leynan aki pa wordo trata y no pasa cu mester pura y pasa leynan den pura prome cu reces, y Sr. Thijsen a bisa cu e no ta gusta haci cosnan pura. Pues si no logra keda cla cu nan pa e aña’ki, nan lo mester bai pasa pa otro aña. Pero Presidente di Parlamento a sigui bisa cu e ta kere cu Gobierno lo bai entrega e leynan aki y asina Parlamento lo bai atende esakinan prome cu bai cu reses. Pasobra esey ta e responsabilidad cu tin. Pa loke ta e ley di Serlimar, ta sinti cu lo por tin algo cu ta strobando pa e reunion aki tuma lugar, pero akinan Presidente di Parlamento Thijsen a bisa cu no tin nada ta stroba y ta gewoon no a tuma decision ainda hunto cu Griffier pa cu fecha pa continuacion di e reunion aki ya cu con cu bai bin, mester tene cuenta cu e responsabilidad di e miembronan di Parlamento tambe pasobra nan tin reunionnan di diferente comisionnan y tambe viahenan pa bai reunionnan di Parlatino, etc. Dus mester tene cuenta cu esakinan tambe. “Mi ta kere cu prome cu e siman aki caba mi lo tin e schedule cla”, Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen a declara.

