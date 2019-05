Presidente di Parlamento Sr. Ady Thijsen no ta acepta e criuticanan di Sra. Yuri Bracho

Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen a mustra cu recientemente tabatin un manifestacion contra Abuso di Mucha y caminda e organizadonan a entrega un manifesto. Presidente di Parlamento ta lamenta e hecho masha hopi con esaki a bai y ta bisa tambe pakico. T’asina cu ora kier entrega un manifesto y logico tur cuidadano tin derecho riba esaki y miembronan di Parlamento, como representante di pueblo, semper mester tey pa nan. Pero ora cu, vooral ora e ta un topico serio manera Abuso di Mucha, Sr. Thijsen a bisa cu e ta kere cu mester haci e trabao bon si. “Y mi ta haye lamentabel cu ma scucha Sra. Yury Bracho kende a encabesa e manifestacion aki y cu a entrega un manifesto na Parlamento, niun rato so el a jama Parlamento, niun rato so el a manda un email pa Parlamento of niun rato so el a manda un carta”, Presidente di Parlamento, Sr. Tijshen a declara. Si kier entrega un manifesto bo mester tuma contacto cu Parlamento y mescos ta tuma contacto cu Bestuurskantoor. Mester mustra, pasobra mester tin un premiso, y t’asina cu mester prepara bon y avisa y asina tur hende di Parlamento lo ta disponibel pa atende e entrega di manifesto. Un ehempel tabata esun organiza pa Sra. Lissete Gomes kende tambe ta atende cu e problematica aki, e ta tuma contacto cu Parlamento pa avisa cu tal dia y tal ora e ta bin entrega un manifesto p’asina tur hende por tey y ta prepara. “Mi por bisa cu e cos aki ta lamentabel pasobra e ta trece e problematica aki den un luz mas negativo ainda pasobra e ta mustra cu pa cual di e causanan bo ta bringa, esun di Abuso di Mucha of bo ta hacie un motibo politico”, asina Sr, Thijsen a sigui bisa. Akinan e organizado a ataca presidente di Parlamento, bisando cu presidente di Parlamento no kier a baha bini abao. “Pero con ami sa cu bo ta bini. Ami ta atende mi trabaonan y tin biaha mi ta keda te laat pero e biaha aki mester a bai pa atende otro asuntonan pafor di kantoor y mi a compronde cu el a bini te banda di 5.45 di atardi tambe caminda pa suerte Sra. Setty Yarzagaray tabatey ainda anto el a tuma e manifesto”, asina Presidente Thijsen a bisa. Dus Presidente di Parlamento tin un conseho pa Sra. Bracho cu ora e ta atende cu tipo di asuntonan aki y kier tene un manifestacion y kier entrega un manifesto, e mester haci’e bon si y den un manera responsabel. Ta atende y jama Parlamento pa avisa p’asina tur hende sa y asina tur hende ta prepara pa e entrega di manifesto. Miho forma ta pa manda un carta of email pasobra asina e ta keda registra tur cos, tur carta cu bini, p’asina mañan Parlamento di Presidente no tey mes su presidente interino por ta presente. Pasobra e vice presidente Sr, Allen Howell mes a puntra riba e situacion si tabatin peticion entrega y ta bai tin un manifestacion y parlamento mes no sa di dje. Sr. Thijsen ta bisa cu e ta sinti cu e organizado of organizadonan kier lage mustra di un otro manera. Pasobra na e momento cu manda carta y avisa anto miembronan di parlamento no baha pa ricibi esaki, e ora si tin derecho di reclama y bisa cu Parlamento no ta respeta y no tin e decencia pa atende e manifesto aki. “Pero no bin sin avisa, sin manda un carta, sin bisa niun hende nada anto bo ta jega na Parlamento anto bo ta bisa cu Sr. Ady Thijsen no kier a atende cu e manifesto”, Presidente di Parlamento a sigui bisa. Esaki e ora ta bira un engaño tambe pasobra no t’asina cosnan a bai.

