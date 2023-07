Parlamento actualmente ta cu reces y lo ta bek na trabao dia 16 di augustus. Sigur ta hopi importante pa informa pueblo di e procesonan y sigur e trabaonan cu a bin ta haci desde apertura di aña Parlamentario 2022-2023 te cu reces di juli. Durante e dianan venidero mi lo informa pueblo tocante reunionnan publico di aña Parlamentario 2022-2023, status di independisacion di Parlamento di Aruba y tambe status di mehoracion di infrastructura y amplacion di personal.

Reunionan publico

Na Parlamento nos conoce dos tipo di reunion: Reunion Publico (‘Openbare Vergadering’), unda cu e Parlamentario por trece mocion, amienda riba ley y vota riba e ley y tambe Encuentro Publico (‘Openbare Bijeenkomst’), unda cu esaki tin mas un caracter informativo pa Parlamento y pa pueblo. E dos reunionnan aki ta tipifica pa responsabilidad ministerial, paso hopi biaha por wak Parlamentarionan ta pidi reunionan publico riba personanan y esaki ta contra ley y no ta ser honra. Tambe ta pidi reunionan cu gremionan, pero gremionan no ta carga responsabilidad ministrial na Aruba y ta manda esakinan pa comisionnan corespondiente cu nan presidentenan mes por dicidi si ta haci esaki publico of no y esey ta un maneho cu ta ser aplica bao mi presidencia.

Desde apertura di aña Parlamentario 2022-2023 a tene un total di 24 Reunion Publico na unda 22 ley a ser atendi y pasa den Parlamento y unda un biaha mas nos ta drenta reces sin ley pendiente pa ser trata. Tin leynan cu a ser procesa, pero cu ta na Gobierno pa contesta preguntanan di Parlamentarionan y una bes esakinan drenta nan lo wordo poni riba rol. Banda di esaki tambe nos tabatin 20 Openbare Bijeenkomst y sigur unda tur peticion a ser atendi di mi parti conforme procedura y unda ainda tin peticionan cu a ser manda pa comisionnan cu e presidentanan di e comisionnan tin di atende cu nan despues di reces.

Den proximo edicion lo enfoca riba e proceso di independisacion di Parlamento.

Pa mas informacion por subi riba Parlamento di Aruba su website na www.parlamento.aw of por bishita nos pagina di Facebook: ‘Parlamento di Aruba’.