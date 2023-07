Recientemente pueblo por a tuma nota di e avance nan positivo sigur pa e mundo deportivo di dragrace y futbol. Nos por a wak na Palo Margo cu su luznan a ser inaugura despues di hopi aña cu mester a lidia cu towerlight . Tambe e renobacion di Guillermo Prospero Trinidad ta duna e deportistanan speransa cu e añanan nos dilanti lo por wak hopi mehoracion riba infrastructuranan deportivo cu a ser neglisha pa hopi aña.

Speransa pa deporte

Awe Aruba por wak dos proyecto, cu a ser neglisha pa Gabinete Mike Eman I y II, cu ta conoce cambionan grandi den bienestar di e deportista. Deporte di 2009 pa 2017 a conoce su pio añanan unda cu mantencion y mehoracion di nos infrastructuranan deportivo no tabata prioridad, sino prioridad tabata busca tur manera pa persigui un ex director usando abogado liga na un ex minister pa strika placa di deportistanan. Sigur un ehempel con tabata faborece famia y amigonan tabata e donacion na un auto di careda di ruman di ex Promer Minister di Aruba Mike Eman, cu su so a costa Aruba rond Afl. 2 miyon, mientras Palo Marga tabata cay den otro y e deporte di dragrace na Aruba tabata sangra. Awe e deportistanan pa e mundo di dragrace por tin luzan propio y por wak cu e presupuesto limita ta haci lo maximo pa mehoracion di nan infrastructura deportivo. Di aki como Presidente di Parlamento mi ta encurasha nos Minister Enseñansa y Deporte sr Endy Croes pa haci lo maximo pa sigui mehora e infrastructura aki ,unda sigur e pista tambe lo mester yega na beurt pronto.

Renobacion di Guillermo Prospero Trinidad

Un otro bon noticia pa e mundo di deporte di futbol ta e renobacion di Guillermo Prospero Trinidad. Un infrastructura cu desde 2014 ya a ser avisa cu e no ta cumpliendo cu normanan internacional. Na 2016 esaki a ser desaproba pa FIFA, unda no por hunga ningun wega internacional mas riba un cancha cu ta den pesimo estado pa falta di inversion y mantencion.

Un tristesa total den un periodo unda a masacra nos finansa publicofiando no menos cu 2.2 biyon ( 2.200 miyon) florin pa paga tur e amigonan ( cu hues mes a yamanan stinkend rijk) y coordinadornan di Gabinete Eman I y II, pero pa pone Afl. 3 miyon pa drecha Guillermo Prospero Trinidad no tabatin espacio pa saki. Y cu e mal decision aki di Gabinete Eman I y II di no mantene y mehora e infrastructura aki ,a causa hopi daño tambe na nos federacion di deporte AVB. AVB mester a hunga su weganan internacional pafo di pais Aruba, costando nan hopi placa y sigur e mas tristo ta con a limita pueblo di Aruba y sigur mayornan di por wak nan yuinan hunga aki na Aruba. Awo nos ta contento di wak avance nan grandi pa locual ta e stadion y cu sigur pa fin di oktober pa comienso di november por ta cla, sigur acredita pa FIFA y asina finalmente nos seleccionan nacional por hunga bek na cas. Sigur cu e confiansa aki, FIFA lo sigui yuda nos federacion di futbol AVB pa por yuda mehora infrastructura di canchanan deportivo di e ekiponan afilia y nos ta spera di wak pronto anuncionan importante di AVB den cuadro aki.

Mi ta encurasha nos Minister, cu e tiki presupuesto cu e tin pa deporte, pa por haci lo maximo pa drecha luznan deportivo cu ta den hopi mal estado y inverti den luznan mas eficiente mirando cu un di gastonan di mas grandi di cualkier club deportivo ta coriente y sigur sigui haci inversionan den mehora infrastructura di tur deporte .

Finalmente mi ta gradici nos Minister di Enseñansa Y Deporte Endy Croes pa su dedicacion y determinacion pa yuda engrandece nos deportenan na Aruba y mi tin sigur cu pronto lo tin mas anuncio nan positivo pa e mundo di deporte na Aruba.