Presidente di Parlamento di bishita cerca Cuerpo Policial

Diabierna dia 3 di November, Sr. Guilfred Besaril tabata di bishita na Cuerpo Policial. Esaki ta e prome organisacion cu Sr. Besaril ta bishita den su funcion di presidente di Parlamento.

Motibo principal pa cual el a scoge Cuerpo Policial ta e prome organisacion pa bishita, den su proceso di kennismaking, ta door cu Cuerpo Policial ta e organisacion cu a dun’e e oportunidad pa forma su mes como profesional. Pa mas di 20 aña e tabata un funcionario policial y semper el a keda gradicido na nan, pa e preparacion cu nan a dun’e.

Ta hopi bunita pa ora cu bo yega te na un funcion importante y vital pa nos pais, manera e presidencia di Staten, pa bolbe bek na e organisacion cu a formabo na e persona cu bota, pa gradici’e y comparti cu e organisacion e experiencia y e momento cu bo ta bibando.

Pa Besaril tabata un momento sumamente agradabel, pa sinta na mesa cu Alto Comisario Sr. Dolfi Richardson, pa asina aki comparti kico e ta nifica pasobra Besaril a wordo poni na altura cu pa prome biaha den historia di Staten di Aruba, un funcionario policial, como profesion Polis ta asumi e presidencia di Staten. Pa su persona tabata hopi importante pa comparti e alegria aki y e experiencia cu su organsiacion, mirando cu e no tabata consciente di e esaki, di cu e lo a bira e prome agente policial cu tabata tin e honor di carga e presidencia di Staten. Despues di e gobernador, e presidente di Staten, ta e funcion mas halto.

Esaki ta algo cu e mester a comparti cu su organisacion, pa asina sirbi di ehempel, pa no solamente e hobennan cu ta emprende nan carera policial, pero na tur cu ta labora caba den e Cuerpo. Si bo tin e dedicicaion corecto, disciplina y amor pa comunidad, bo por yega hopi leu cu e formacion cu Cuerpo Policial ta brinda. Esaki ta un momento sumamente bunita, e ta hopi humilde ariba esaki. E ta un oportunidad cu si no tabata e formacion haya door di e Cuerpo Policial, lo e no a yega te na unda e ta awe.

Tambe a comparti cu Sr. Dolfi Richardson, tocante puntonan di preocupacion cerca nos comunidad. A papia ariba maneho di costa, a papia tambe ariba scarcedad di personal y a papia un biaha mas di formacion, cu mester keda optimal den Cuerpo Policial. Ora cu el a papia di formacion, e no a referi directamente na e educacion cu ta wordo brinda den Cuerpo Policial, pero di e continuacion cu mester tin continuamente pa tin e cantidad di personal specialisa pa haci e tareanan dificil den Cuerpo Policial.

Mas aleu, Sr. Besaril a sigui bisa cu esaki tabata e prome bishita oficial como presidente di Parlamento, den un foro externo, ya cu den siman internamente el a bishita gobernador, pa sa kico gobernador ta pensa di e funcionamento di Staten, tambe el a hiba combersacionnan extenso cu Sra. Formado pa tin un idea con leu e formacion di gobierno ta na e momentonan ki, y kico ta e retonan cu ta spera nan unabes cu ta cla pa bay huramenta un proximo gobierno. Esey tambe ta un tema cu nan ta atendiendo cun’e y den e proximo dianan, externamente e lo sigui haci bishita na otro organonan cu ta importante pa e funcionamento di Staten, manera Raad van Advies, Ministerio Publico, Hof, PG, VNO y tur tipo di organonan aki, cu semper ta traha hopi cerca cu Staten di Aruba.

A pesar cu ta papia di un fase transitorio, ta hopi importante pa e bishitanan aki tuma luga pa scucha di nan kico ta e expectativa di Parlamento nobo, e nr 10. Pa asina aki pone e fundeshi, sea ta su persona mes lo continua den e fase aki, of lo bin un otro, ya e lo sa kico e sentimento ta biba y reina den tur e partnernan cu a traha cerca di otro, pa asina ora cu e siguiente gobernacion wordo huramenta, nan ranca sali y brinda e servicio cu Aruba merece, siendo e respuesta ariba e resultado di 22 di September, y pa di biaha un proximo presidencia, sea ta su mes persona of un otro persona, por ranca sali 2018 cu su fundeshi bon buta, pa cuminsa labora y funciona den direccion di e deseo cu pueblo a expresa dia 22 di September, segun Sr. Guilfred Besaril, presidente di parlamento di Aruba.