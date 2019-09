Presidente di Parlamento Ady Thijsen ta bisa cu Hulanda no tin base pa duna Aruba KB

Den entrevista cu Presidente di Parlamento, Sr. Ady Thijsen ta mustra cu Hulanda no por bin cu un KB pa Gobierno actual pa e simpel motibo cu no tin base pa cu esaki. Awo e dolo cu tin ta e hecho cu Hulanda no por bin cu un KB pasobra tanto Standard & Poors como IMF ta mustra cu Aruba ta bajendo den bon direccion aki awo. Sr. Thijsen a mustra cu tur hende tabata warda pa algo pasa pero nada no a pasa y gobierno tabata sa cu nada lo bai pasa. Sr. Thijsen a mustra e ta haya cu Hulanda defacto mester duna Aruba un “steun in de rug” pasobra ta Hulanda mes a crea e situacion aki hunto cu Gobierno anterior y awo kier pusha Gobierno actual bini cu tanto medida pa choca e pueblo siendo cu nan me ta culpabel cu e situacion a yega asina leu. Presidente di Parlamento a sigui bisa cu el a scucha Staats Secretaris Knops papia y ta bisa cu e no ta contento pasobra Gobierno actual a kita su poder etc. etc. Sr. Thijsen a sigui bisa cu tambe el a scucha ex-prome minister Mike Eman papia boca grandi den conferencia di prensa pero dicon e no ta bini Parlamento caminda e mester ta pa vocifera loke e tin di bisa y asina asumi su responsabilidad. Parlamento di Aruba a bini cu un amienda cu legitimamente a pasa esaki den sala di Parlamento. Loke mester sosode ta cu Aruba mester bin bek “on track” Aruba mester drecha su finanzas. Economia mester drecha bek, problemanan social mester wordo soluciona esey mester sosode. Pero Hulanda ta menaza cu den dos aña mester regla tur e cosnan aki cu durante 8 aña largo nan a para nan banda y wak sosode. Pero si haci esey ta kende lo bira esun cu lo mes “paga los platos rotos” ta pueblo di Aruba y esey e Gobierno aki no kier pasobra mester defende e pueblo aki. Sr. Thijsen a mustra cu ta yega un momento cu mester para pa derechonan pasobra e Gobierno aki tin un trabao duro pa haciy te aworaki Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta haciendo un bon trabao. Awo cu Aruba tin un parlamento y Gobierno fuerte Hulande mester duna nos sosten p’sinan hunto yega na solucionnan.

Comments

comments