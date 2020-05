Presidente di Parlamento a manda yama dos Minister pa reunion publico riba 25 Mei

Presidente di Parlamento Sr Juan Ady Thijsen den un entrevista a menciona como e presidente di Parlamento el a yama dos reunion publico. Den cuadro di coronavirus maske a kita e cuestion di aglomeracion nos ta keda mantene e liña di distancia social y nos kier pa comunidad sigui esaki via di facebook, radio of television, esaki ta haci cu no por tin publico.

Dialuna 25 Mei a pone e reunion cu minister di finansa, economia y cultura Sra Xiomara Maduro hunto cu e Minister Presidente di asuntonan general Sra Evelyn Wever Croes esaki ta relaciona e decision di e sosten financiero y convenio cu tin cu Hulanda y den cuadro di transparencia mi a dicidi di yamam e reunion publico aki. Pakico pasobra mi persona kier pa bin un splicacion ora di sigui Sr Knops cu tin biaha ta papia palabranan duro pero mi kier pa e tene cuenta cu cierto puntonan cu no ta bon, un e ta bisa cu e paisnan a demostra cu nan no por maneha nan economia y cu e tres paisnan autonomo den reino, Aruba, Curacao y St Maarten no tabata tin nan presupuesto na ordo. Sr Thijsen a menciona cu e no por papia pa Curacao ni St Maarten pero mi ta papia pa Aruba si como presidente di Parlamento mi tin di bisa cu no ta berdad. No presupuesto tabata den ordo y nos tabata tin un overschot den 2020 di 49 miyon den tur e deficit grandi cu nos a bin y Sr Knops sa esei pasobra nan a hiba e toezicht riba e problema financiero cu Aruba tabata tin y tur hende sa di dje. Di deficit di ruba 400 y e aña ki nos tabata tin un overschot cu ta mustra cu bo ta canando e bon caminda. Berdad tin cu haci mas pero no bin bisami cu no ta haciendo nada, ta abo mes no a haci vigilancia bon. Pa di dos Sr Thijsen a menciona bo no por bin bisami cu mi no por maneha mi autonomia, pasobra di Aruba for di 1986 pa awo nos tin full un otro autonomia cu e otro dos paisnan. Ora nos a haya nos autonomia a pone condicionnan pisa y anos no a haya ningun placa for di Hulanda nunca, nos a lucha pa loke nos tin. Alcontrario anos mester a hinca placa den nos fondo di solidaridad pa e otronan cu a keda, nos a duna placa ni haya. Esei ta tempo cu lago a cera desempleo grandi y nos a logra y a crece, esei Knops mester compronde bon. Nos problema a sinta for di 2009 te cu 2017 e cos no a bay manera mester ta. Bo no por bin castiga un comunidad awor aki pa foutnan cu politiconan a haci den un periodo y nos ta bezig ta dreche.

