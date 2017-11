Presidente di Panama a admiti di a ricibi placa for di Odebrecht

CIUDAD DE PANAMA, Panama- Presidente di Panama, Juan Carlos Varela, a reconoce diahuebs cu durante su campaña pa Vicepresidendia di e pais, na 2009 a ricibi donacionnan di Odebrecht. Esaki a bay via un tercera persona y el a bolbe enfatisa cu donacionnan politico “no ta soborno” ni ta un delito.

“Den mi campaña pa vice presidente mi a ricibi yudansa di e persona ey y esaki a wordo raporta na e Tribunal Electoral”, Varela a declara, haciendo referencia na declaracionnan di e ex consul di Panama na Corea del Sur, Jaime Lasso, cu a afirma dilanti e fiscal contra corupcion cu e gobernante di e Partido Panameñista a ricibi 700 mil dollar durante su campaña na 2009 for di Odebrecht.

Fuente: https://www.efe.com