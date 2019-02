Presidente di KVK: Tin hopi inversionista afo ta interesa pa habri negoshi na Aruba

Sr Kiwash Misier presidente di KVK a duna di conoce pa loke ta e Kvk Online 2019, tin compronde cu departamento di economia ta trahando riba esaki y ta spera cu pa e aña aki e lo keda cla. Ta sinti cu e proceso ta tarda hopi den Gobierno tin hopi diferente departamento cu tin e mes un vision y a bay na un di e paisnan na Oost di Europa pa 20 aña caba ta bezig cu e Goverment y pronto nan ta bin Aruba pa wak con pa yuda e procesonan. Como camara di comercio ta sinti cu tin e interes grandi pa hende cu kier inverti na Aruba, a papia cu algun operador cu a bisa si ta posibel nan lo traha shen hotel mas na Aruba esaki ta mustra e demanda. Nos mes un hendenan na Aruba no ta realisa con hopi hende kier bin Aruba, si nos lo sa lo pone criterianan mas halto y estricto y solamente tuma e miho di e mihonan pa Aruba.

Si mira un 30 aña pasa turismo no tabata asina desaroya na Aruba y nos tabata tin mester hendenan di afo pa e capital pa nan conocemento y busca hende di afo pa opera un hotel pasobra nos mes un hendenan no tabata por, pero awendia nos ta 30 pa 50 aña den e pilar economico di turismo y nos mes un hende tin e conocimento y mester realisa cu banconan aki tin e capital mescos ta conta pa negoshinan di seguro, pensioen y tin cierto gruponan local cu tin e capital. Sr Misier a bisa a yega e momento di no solamente pa atrae inversionistanan afo pero scucha loke e inversionistanan local tambe kier y crea e condicionnan atractivo y hopi lihe por stimula economia.

Aruba awor aki ta conoci pa turismo, ta bon pa diversifica den e turimo den tur tipo di area, medico, deporte, y mucho mas y no bin cu mesun cosnan y nos tin cu diversifica nos economia engeneral pa un di tres, pa cuatro pilar economico y manera cu esaki ta draai poco poco por cera e kramchi di turismo y no por sigui solamente cu turismo y tin mas opcion cu por inverti den dje. Pero como gobierno bo no por yega para un pilar economico sin cu e otronan ta activo.

