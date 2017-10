Presidente di Filipinas ta menasa di expulsa embahadornan Europeo for di e pais

MANILA, Filipinas- Presidente di Filipinas, Rodrigo Duterte a menasa di expulsa embahadornan di Union Europeo door cu según Duterte, Bruselas ta purba di exclui Manila di Conseho di Derechonan Humano di ONU, ap abusonan di guera antidroga.

Duterte, conoci pa su exceso verbal, a menasa di “corta e canal diplomatico mañan” y obliga e representantenan diplomatico di paisnan Europeo pa bandona e pais den “24 hora” den un rueda di prensa den e palacio di Malacañán, na Manila.

E atake verbal nobo aki den direccion di UE, ta un respuesta na e organisacion no gubernamental Human Rights Watch (HRW), cu desde su sede na Ginebra a sigura cu Filipinas por wordo expulsa di e organismo pa violacionnan di derechonan humano, den e polemico guera antidroga di Duterte.

E mandatario, den todo caso, a acusa “Europeonan” – den referencia na UE- di apoya e campaña di HRW y cu esaki, ta interferi den asuntoann di Filipinas.

E discurso di Duterte a subi di tono, te na e punto di cu el a yama e Europeonan pa “yiunan di P” na Tagalo (idioma oficial di Filipinas)

E lider di 72 años ta conoci pa inclui insulto, taco y menasanan den su intervencionnan, unda cu el a pone tanto e Papa Fransicso y ex presidente Obama, kende tambe el a yama di P.

Duterte a bisa cu cualkier intento di saca Filipinas for di ONU lo no ta posibel, ya cu China y Rusia, miembronan permanente di ONU, lo no permiti esaki.

Fuente: https://www.efe.com