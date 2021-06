Presidente di Conseho Electoral: Trabou di checkers no ta necesario mas cu tecnologia moderno

Den pleno preparacion pa e eleccion cu lo tuma luga dia 25 di juni 2021, Presidente di Conseho Electoral ta informa comunidad di Aruba lo siguiente.

Carchi di voto

Riba e carchi di voto cu tur persona cu derecho di voto lo mester a ricibi caba, e biaha aki lo tin un QR code. E QR code aki ta pa yuda e eficiencia di e proceso di registra un persona cu a presenta pa vota. Esaki normalmente ta sosode na man den e Registro di votado di cada urna.

Despues di e proceso di identificacion y registracion, un votado ta haya e stembiljet for di e Presidente di Urna, cu mescos cu semper ta blanco y no tin di ningun forma un conexion cu e identidad di e votado. E votado ta bay cu e stembiljet den e hoki y ta marca cu e potlood cora e candidato cu e kier duna su voto, y despues ta dobla su stembiljet y deposita esaki den e buzon.

Sugerencia di orario

Debi na Covid-19 y pa evita aglomeracion, preparacionnan a wordo haci di antemano. Pa e motibo aki riba e carchi di voto e biaha aki tambe tin un orario cu ta wordo sugeri pa yega na e urna electoral. Ora mayoria di persona acudi na e urna riba e ora di sugerencia, lo por evita cu tin aglomeracion durante e dia di eleccion na e urnanan. Esaki ta importante pa evita contagio di coronavirus. Tene bon cuenta cu esaki ta un sugerencia y NO un obligacion. Si no ta posibel pa e votado yega na e urna na e ora sugeri, por acudi na urna libremente entre 8’or di mainta y 7’or di anochi. Si tin diferente persona cu ta biba hunto cu orario diferente, ta recomenda pa yega hunto riba e ora di sugerencia di e persona cu ta mas conviniente pa esnan cu ta biba hunto.

Registro di votado

Decision a wordo tuma cu no lo duna e partidonan politico copia di e registro di votado cu tur informacion personal y sensitivo di 70281 votado. E rason tras di e decision aki ta, cu ademas cu e no ta necesario pa e control cu lo mester a sosode antes ora tecnologia di identificacion no tabata asina avansa y e partidonan tabata tin un control social den bario, cu Pedro no ta Pablo, e registro aki ta contene informacion personal sensitivo di 70281 votado, cu ta ser acumula pa e servicio di Censo di pais Aruba. Pa un bon organisacion di nos eleccion, control di identidad di e votado cu ta yega urna electoral, y uzo di e derecho di voto solamente un biaha, no tin necesidad di sosten di checkers manera antes. Uzo di identificacionnan moderno y uzo di Registronan electronico moderno y tecnologia certifica y avansa ta garantisa e proceso confiabel di eleccion y ta percura pa esaki, y ta den man di e Presidente y miembronan di urna.

