Presidente di Conseho Electoral a reuni cu su team pa eleccion

E siman aki Presidente di Conseho Electoral, Sr. Glen Thode a sinta na mesa cu e Conseho Electoral pa cual e ta splica con e reunion aki a bay.

Dia 4 di Augustus ta un di e momentonan cu ta bay tin un interaccion entre e electorale raad y ya caba e proceso electoral, e proceso di campaña tambe. Loke Sr. Thode por bisa ta cu e Electorale Raad lo organisa e postulacion di candidatonan. E ta algo conforme cuadronan legal, e ta algo cu mester controla e rekisitonan legal, si e hendenan ta candidato ariba e lista. Y si enberdad nan ta haci’e esaki di nan mesun boluntad. E dia ey tambe Electorale Raad lo kier pidi e colaboracion di tur e partidonan, cu ta bin entrega e lista, ta spera un grupo basta grandi. Ta spera por lo menos un 10 partidonan cu ta bin entrega lista. Ta pidi tur e partidonan coopera cu nan y presenta na cierto momento stipula cerca nan.

E reunion mes, den cual a papia un poco mas amplio ariab esaki, como prome biaha como candidatonan of tur e miembronan a topa hunto. Esaki a bay den bon ambiente. Aworaki e partidonan cu ta den Staten cu a haya e cantidad di votonan, conforme ley, nan por mustra un miembro di nan of un hende cu nan lo kier pa representanan pa ta miembro di Electorale Raad. mas bien a wak e hecho, cu si mira bon, si organisa un dia manera esaki, e ta un proceso electoral, pero no un proceso di e momento ey, di campaña politico. E campaña politico ta e arena, di e partidonan y nan candidatonan. Loke nan mester organisa ta, mas bien un formalidad legal. Un di e preocupacionnan, segun Sr. Thode, si nan no distingui entre e dos cosnan aki, lo suficiente, pa e motibo ey, bo por haya cu ora cu nan organisa esaki otro nan, si nan mir’e, mas bien cu e ta un evento di campaña cu e ta organisa, nan ta actua como tal, cu ta un evento di campaña e ta. E ta un poco preocupante, segun Sr. Thode, ta tira santo den e proceso y nan tin tur confianza cu por distingui entre e dosnan aki. E ora e proceso por bay bon. Esaki a wordo papia den e reunion. Tambe nan a intercambia di idea, kico por haci cu e dia por bay lo mas miho posibel, pero tambe e proceso. Con pa yuda, cada un miembro, contribui pa hunto guia e proceso miho posibel. Asina Sr. Glenn Thode, presidente di Conseho Electoral a finalisa bisando.