Presidente di AVB ta mustra su berdadero cara

Awe mester ta un dia di alegria y di orguyo, nos seleccion nacional ta hunga contra e seleccion di Cayman Islands, buscando 3 punto. Como Arubiano nos tur mester para 100% tras di nos seleccion. Y nos tur ta para 100% tras di nos seleccion. Pero awe ta un dia tristo tambe pa futbol. Door di e alegria y orguyo hopi lo no ripara. Awe ta bay ta e dia unda futbol ta wordo secuestra door di un solo persona. Un dia unda ni club, ni reunion general ni directiva, lo no tin nada mas di bisa.

Den su afan pa elimina tur control, ta pone un reunion general, sin ni corda riba compromiso di nos seleccion nacional. Esey ta mustra unda su interes berdadero ta, no na futbol y sigur no na nos seleccion nacional. Su interes ta pa keda probecha di locual ta toca e clubnan.

Spera cu e clubnan no cay den e trampa aki. Spera cu clubnan para firma y stop e abuso aki. Clubnan tin e derecho y obligacion pa controla e directiva cu nan ta eligi, y no por laga un solo persona kita esey for di nan.

Futbol a para bira un one-man show di un persona cu ta comporta su mes manera un megalomaan, haci su mes doño di placa cu en realidad ta pertenece na futbol. Pero placa no ta bay na futbol, placa ta bay glorificacion di su persona. Sumanan cuantioso ta bay na campaña personal di un solo persona, placa cu mester bay na clubnan, ta wordo paga na companianan pa haci propaganda. Mientras cu clubnan tin cu para cu nan man na halto pa mendiga pa AVB duna nan poco placa cu ta pertenece na e clubnan mes.

Kas commissie cu ta un comision independiente cu ta ancra den statuten, ta djis wordo hala un banda. Cu ki interes ta haci e cosnan aki?

No por t’asina cu un documento asina serio, manera un Relato Financiero, ta wordo manda apenas 4 dia prome cu reunion general, cu e secretario general mes ta contesta pregunta, mientras cu un oficina di accountant a haci un audit. Ta e oficina di accountant tin cu bin presenta locual nan a audit. Un secretario general, cu por cierto ainda tin un caso di falsificacion di firma contra dje, no ta e persona pa duna cuenta den Reunion General

Un oficina di accountant ta traha Management Letter, nan tin cu traha un audit letter, nada di esakinan ta wordo suministra na e miembronan.

Aruba sigur no kier pasa den e mesun situacion cu na Trinidad & Tobago, unda cu e presidente Jack Warner a comete e fraude di mas grandi den historia futbolistico d e pais cu placa di e Federacion.

No por yama un reunion unda seleccion di Aruba ta hungando y tur atencion mester ta riba e wega ey.

PREGUNTA DI MIEMBRONAN

Berdad AVB tin un auto na disposicion di presidente, cu seguro, nummerplaat, gasoline (absurdamente paga pa luna), carwash, autoservice, etc etc? Ta president so ta core e auto. Que luho!!!!

Ta berdad presidente ta inventa biahe y asina cobra dagvergoeding na monton? Ta bay wak Tumba Festival na Corsou compaña riba custia di AVB?

Ta berdad cu presidente ta keda privilegia su intimo amigo cu e trabou di marketing, siendo e compania no tin ningun conocemento di loke ta futbol?

Despues cu intimo amigo aki a cambia/ cera su compania e ta hacie via un otro compania di famia di e casa ?

Ta berdad cu presidente ta bisa cu den un reunion general a scrap di statuut di AVB pa kita un kascommissie? Unda e notulan nan ta? Presidente mester stop di sconde tras di e palabra : ‘FIFA a bisa’ of FIFA a pidi’. FIFA nunca por impone algo asina riba ningun bond.

Dikon no ta mustra e teamnan e management letter di ‘Plus accountant’? Kico tin di sconde? Pakico no kier pa trece un kascommissie pa controla e mal gastamento di placa di presidente?

Presidente tur aña tin un vergoeding di $25.000 di CONCACAF cu e ta ricibi como miembro di un comision. Fuera di esey e tin un vergoeding di Afl. 1500,- pa luna di AVB. Nada boluntario toch???

Y asina tin hopi mas.

