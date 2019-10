Presidente di Aruba Taekwondo Bond Dr. Guaicaipuro Jimenez satisfecho cu e campeonato nacional

Diasabra ultimo a tuma luga e di tercer campeonato nacional organisa pa Stichting Impact Taekwondo Martial Arts & Sports Foundation cu participacion di 4 scol di Taekwondo. Master Augy Tromp y Master Eric Barry a guia e campeonato den e parti di referee cu a conta cu 20 pelea. Ex campeon Mundial coach Olimpico y Hall of Famer Master Henk Meijer tabata presente na e campeonato aki. E campeonato a conta cu Ayleen van Geene y Jaymir Bergrok como e miho bringadonan infantil, mientras cu Arien de Mei a resulta miho bringado den e categoria di cadet. Den e categoria di junior e miho bringadonan a resulta Deevah Loefstop y Rouel Baarh. Ester Coffi y Elliott Loonstra a lastra den e categoria di adulto cu e premio di miho bringadonan. Den e parti di forma” Poomsea” Ayleen van Geene y Anabella Fernandez a gana oro den e categoria di infantil. Nathan Briesen y Chun Jiu Xie a logra oro den e categoria P20. Stichting Tiger Taekwondo Academy a sali best team. Dr. Guaicaipuro Jimenez a entrega tur e ganadonan nan premio y e a deseanan tur cos bon pa e siguiente evento cu ta Best of the Best dia 16 di November 2019.

