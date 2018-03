Presidente di Aruba Athletic Federation lo atende Congreso internacional

Mayoria di nos federacionnan deportivo na Aruba cada aña ta atende Congresonan regional, continental of mundial unda ta delibera y alabes refleha cu nan miembronan riba e aña deportivo cu a transcuri y kiko tur mester wordo haci pa engrandese nan deporte mas aun di loke e ta caba. Pa tur cu ta miembro ta hopi importante pa congresonan ser atendi pa e representantenan maximo di nos federacionnan deportivo, esaki pa un continuacion positivo pa cu e desaroyo den nan deporte.

Recientemente e federacion di atletismo di Aruba, AAF y su presidente Sra. Evelyn Farrell a haya e invitacion cordial pa asisti na e Congreso di NACAC na Nassau, Bahamas. Un total di 28 pais miembro representa pa nan presidente lo asisti na e Congreso, e dialuna 2 di april 2018. Aki henter e board di NACAC lo tey presente hunto cu e Presidente di IAAF y su Vice President caminda lo otorga e di 49 y 50 Carifta Games den track & field na e paisnan cu ta desea di host e competencia.

E 28 federacionnan miembro lo haya un status y evaluacion di tur loke a pasa den e aña 2017. Aki tur miembro cu lo desea cambio of puntonan di mehoracion lo por trece esaki padilanti unda a lo largo lo vota pa cada proposicion treci. Notabel ta cu Aruba Athletic Federation lo tin e deseo pa Aruba organisa e di 51 edicion di e Carifta Games y lo purba na traha riba un proposicion pa bid pa esaki. Pa loke ta Aruba su participacion den e Carifta Games, esaki lo inicia 31 Maart unda e atleta Wuil Vrolijk lo mira accion como prome atleta esaki programa pa 9or y 10 di mainta den e 100m plano.

Cumprando weganan di Lotto, e Loteria di Aruba manera Catochi, 1-Off, Big 4, Zodiac, Wega di Number Korsou, Lotto di Dia, Lotto 5, Mini Mega cu su Mega Plus y e diferente weganan di Raspa Y Gana bo ta contribui na deporte riba nos isla. Meta di e fundacion ta pa organisa loteria, cambia bida di su hungadonan y na mes momento inverti den deporte local pa medio di donacionnan na e Stichting Sportsubsidie Aruba.

Comments

comments