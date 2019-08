President Trump ta anuncia embargo economico total conta Venezuela

President Donald Trump a anuncia dialuna cu a pasa cu Merca lo amplia su

sanctions nan contra Venezuela cu un ordo pa ejecutiva y impone un embargo

economico total contra e pais di Venezuela. E embargo lo freeze activo nan di gobierno di Venezuela y e associated y prohibi transaccion nan economico cu ne, exepcion incluiendo official business di Federal gobierno y transactions relaciona cu provision di ayuda humanitaria. E orden ejecutiva ta marca un escalacion di e expensivo medito contra Venezuela desde comienzo di un caotica crisis politico y economico di e pais di e cominsa

mento di e aña ki. Den un carta pa congress cu ta describi e accion dialuna parti anochi, Trump a bisa :"e ta determina cu ta necesario bloqia e propiedad di Gobierno di Venezuela a luz lo continua usurpacion di e derecho di abuso di humano,

arresto nan y detencion di e ciudadano Venezolano liber.

