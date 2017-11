President di Zimbabwe ta entrega su retiro

HARARE, Zimbabwe- Presidente di Zimbabwe, Robert Mugabe a entrega su renuncia, segun un vocero di Parlamento. E lider di 93 aña a sede pa e presionnan despues di un proceso di acusacion di parti di parlamento.

E renuncia di Mugabe ta marca e final di un era na Zimbabwe, ya cu el a goberna e pais cu man duro durante casi cuater decada y e ta e unico lider cu e nacion tabata tin desde cu el a haya su independencia di Reino Uni na 1980.

E decision di e presidente ta bin despues di dianan di tension politico despues di un operativo di ehercito diaranson siman pasa.

E lidernan militar di Zimbabwe a tuma control over di e nacion pober di Africa aki, poniendo e lider Robert Mugabe bou di aresto domiciliario y desplegando vehiculonan blinda den e cayanan di e capital, Harare.

Mugabe a haci varios aparicion publico despues di esey, pero e no a renuncia, a pesar di cu e militarnan a afirma cu su retiro ya ta un hecho.

E accion militar, cu segun e lidernan no tabata trata di un golpi di estado, a bin despues di simannan di tension politico, unda cu Mugabe a retira su poderoso vice presidente Emmerson Mnangagwa, kende tabata disfruta di un apoyo amplio di ehercito y lo por bira den e proximo lider. E move aki ta alimenta e speculacionnan ainda mas di cu Mgubae lo purba pa su casa bira su sucesor.

