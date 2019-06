Presentacion Publicacion “The Archaeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyphs”

23 Aña pasa, arkeologo-consehero di Museo Arqueologico Aruba, dr. Aad Versteeg, riba peticion di e Director di Museo Arqueologico Aruba e tempo ey, sr. Evelino Fingal, a inicia un catalogo di sitio y pinturanan riba baranca di Aruba. Door di circumstancianan no por a sigui cu e proyecto aki te cu 9 aña pasa, arkeologo drs. Harold Kelly di Museo Arqueologico a peticion di Directora Arminda (Vivi) Franken-Ruiz, a reforsa dr. Versteeg pa asina yega na e realisacion di e publicacion “The Archaeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyphs”. E catalogo importante y impresionante aki lo ser presenta diabierna dia 5 di juli pa 7or di anochi na Museo Arqueologico den colaboracion cu Fundacion 1403 cu a percura pa e fondonan necesario pa e publicacion aki.

E anochi di presentacion ta gratis y lo tuma lugar den auditorium di Museo Arqueologico Nacional Aruba. E anochi aki tambe tur esnan cu ya a cumpra e publicacion den pre-benta por busca e buki, como tambe pa esnan cu ta desea lo por cumpra e publicacion tambe despues di e presentacion oficial.

Harold Kelly a traha intensivamente cu Aad Versteeg pa structura e publicacion y a percura pa tur informacionnan nobo di sitio y pinturanan riba baranca a ser incorpora den e buki. Pa haci esaki mester a bishita tur e sitionan y up-date tur data nobo. Un aspecto interesante di e publicacion aki ta cu e ta documenta tambe e historia di e documentacion di e pinturanan. Documentacion di e pinturanan riba riba nos isla a cuminsa caba na 1827 cu e documentacion di Van Raders, pues di hopi tempo pasa caba e pinturanan riba baranca tabata capta e atencion di hendenan.

E ta un parti di nos herencia cultural cu a ser documenta for di trempan caba y den un forma extensivo pa diferente persona cu a documenta e historia di Aruba y cada un riba nan mes un manera.

Loke ta haci e publicacion mas special ainda ta cu e ta combina dos pensamento diferente di dos specialista riba e tereno di arkeologia. Pues, Arkeologo Versteeg a base di su experiencia y expertisio cu otro pinturanan riba baranca, manera esnan di Suriname, ta mira similaridadnan y asina ta interpreta esakinan. Cu e publicacion aki Versteeg ta laga su pensamentonan y experiencia atras, mientras arkeologo Kelly a escohe pa un metodo mas obhetivo na unda ta crea un base pa sigui haci investigacionnan mas extensivo riba e pinturanan riba baranca di Aruba.

Pa e pinturanan riba baranca di Aruba ta ser reconoci como patrimonio mundial di UNESCO e documentacion ta un parti hopi esencial den e proceso pa nominacion y p’esey e publicacion aki ta sumamente importante. E catalogo aki por a ser realisa danki na Prins Bernhard Cultuurfonds, UNOCA, Gomez Coffie, FCCA y Grant Thorthon y lo ta den pre-benta pa e prijs special di afl 80,- te cu dia 30 di Juni. Por pasa na Museo Arqueologico na Schelpstraat 42 of paga via e link riba e facebook page di Fundacion 1403, pa sigura cu haya un buki.

E anochi di e presentacion e exposicion temporario international “Lasonan Caribeño, hendenan conecta, antes y awor” tambe lo ta habri pa publico. Museo Arqueologico Aruba conhunto cu Fundacion 1403 ta invita cordialmente un y tur pa e presentacion di “The Archaeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyphs” diabierna dia 5 di juli pa 7or di anochi na Museo Arqueologico na Schelpstraat 42.

