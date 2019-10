Presentacion gratis di tur e peliculanan traha den 48 ora

Diahuebs awor, 10 di october lo tin presentacion di tur e peliculanan cu a wordo traha den 48 ora. E proyecto internacional ‘48 Hour Film Project’ pa prome biaha ta tumando luga na Aruba. Durante e fin di siman cu a pasa siete team a forma parti di e competencia aki cu lo bay saca e ganado di miho pelicula e diahuebs aki na Wind Creek Crystal Theater.

E actividad aki ta completamente gratis pa Aruba por bin goza di produccion local haci pa nos propio hendenan. Durante e anochi aki lo bay presenta tur siete pelicula y e publico tin e chens pa vota pa su faborito. Despues di e presentacion di peliculanan lo sigui cu e parti di premiacion, unda lo saca e miho pelicula, e miho director, e miho actor y actriz.

E team nan cu ta participando ta Across the Waves, Arutubers, Da Vinci, Pro-duck-tion Films, Singular, Umoja Crew y We the Film People. Porta ta habri 7:30 y e evento ta inicia 8’or di anochi. Muchanan no por asisti na e evento, hobennan di 13 aña bay ariba por asisti den compania cu un adulto. Esakinan ta regla di e teatro. Mas informacion por haya riba CINEARUBA su pagina di Facebook. E proyecto aki ta organisa pa Fundacion CINEARUBA cu sosten di Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied y Ateliers ’89.

