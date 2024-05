Diabierna anochi dia 17 di mei, Ministerio di Salud Publico a presenta e resultado di e Encuesta Nacional STEPS 2023.



STEPS ta un encuesta nacional cu a inicia na 2023 unda despues di un training intensivo, 20 encuestado a bishita diferente cas rond di Aruba. E meta tawata pa logra colecta informacion for di mas di 5000 ciudadano entre edad di 18 cu 69 aña relaciona cu nan salud, estilo di bida y salud mental.Prome Minister Evelyn Wever-Croes, presente pa e ocasion, ta splica cu e resultado di e encuesta aki ta preocupante ya cu e ta indica cu casi 80% di e poblacion di Aruba tin sobrepeso y di un alrededor di 50% tin obesidad. E cifra di personanan cu presion halto tambe ta halto y ta mustra cu hopi di nan a haya medicamento pa esaki pero no ta sigui cu e tratamento. Otro cifra halto ta esun di e consumo di alcohol. E uzo di tabaco tin cifra menos alarmante pero si ta mustra cu e uzo ta halto entre e hobennan.E datonan aki ta duna un linea basico y Ministerio di Salud Publico, encabesa pa Minister Dangui Oduber hunto cu Gobierno di Aruba, ta trahando caba riba varios proyecto di prevencion pa asina den futuro e cifranan aki por mehora.Prome Minister ta remarca cu ta importante pa cada ciudadano tuma rienda di su salud y di su famia desde trempan den bida, sino e chens ta grandi cu den futuro por tin un of mas complicacion di salud. Tur hende kier un bon calidad di bida y esey ta cuminsa cu un bida saludabel.

Prome Minister ta gradici PAHO (Pan American Health Organization) y WHO (World Health Organization) pa nan asistencia y apoyo cu e encuesta aki cu ta un herment importante pa Gobierno di Aruba y cu esaki lo traha riba e miho maneho posibel pa cu e tema aki.

“Di parti di PAHO, nan a elogia e ekipo di Ministerio di Salud, bou liderazgo di Minister Dangui Oduber mescos esun di Minister Rocco Tjon di Asuntonan Social den e caso specificamente aki cu tema salud mental, pa nan dinamismo y pasion cu nan tin y pa nan determinacion pa yega na un solucion pa e tema dificil aki. Cu e datonan aki, cu personanan dedica y profesionalnan bon prepara, nos lo por yega hopi leu den e lucha pa baha e cifranan aki y asina yuda nos pueblo pa tin un miho salud y miho calidad di bida”, Prome Minister a expresa.