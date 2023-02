Diahuebs atardi Minister di Turismo Sr. Dangui Oduber bou invitacion di CEO di Aruba Airport Authority sr. Joost Meijs a bay na e Project Management Office pa un bishita priva. Aki e mandatario por mira e avancenan cu a wordo hasi te cu awo na e proyecto di Gateway 2030. E CEO di AAA Joost Meijs a compaña Minister Oduber durante e bishita aki conhuntamente cu demas lidernan di e proyecto. E bishita tabata den conexion cu e update di desaroyonan den e fase 1A di e proyecto di expansion di nos aeropuerto.

Gateway 2030 ta un proyecto di mas di 140 miyon dollar cu lo genera entre 200 y 300 cupo di trabou sea directo of indirecto cu AAA. E proyecto aki lo crea un spin off economico pa pais Aruba y lo trece placa den caha di Gobierno atraves di impuesto. Ta un proyecto importante pa e ampliacion y renobacion di nos aeropuerto. Minister Oduber a enfatisa cu e proyecto aki ta wordo ehecuta pa contratistanan local y mayoria di e materialnan di construccion ta wordo cumpra na Aruba mes. Segun planificacion e proyecto aki lo mester wordo entrega na aña 2024, asina e madatario a trece dilanti.

E fase 1A ta consisti di e expansion di e check in hall pa pasaheronan cu ta biaha pa Merca. E expansion lo zorg pa e hall aki bira e main check in pa tur vuelo cu ta sali for di Aruba, pues esaki ta inclui esnan pa Merca y tambe e NON US departures. Ademas di esaki, e fase aki tambe ta inclui e instalacion di e systema cu ta handle cu maleta. E siguiente pasonan den e proyecto aki ta den proceso di evaluacion y ta inclui diferente lugar caminda por sinta y come y tambe mas facilidadnan den e parti di arrivals y departures na airport di Aruba.

Minister Oduber a duna di conoce tambe cu inicialmente e proyecto di Gateway 2030 tabata tin un inversion di 250 miyon dollar. Esaki naturalmente tabata prome cu e pandemia, e pandemia a cambia henter a panorama di e proyecto y awor e tin un iversion di 143 miyon dollar. Minister a splica cu mester a reprograma henter e proyecto y asina pone e proyecto den diferente fase. Esaki no ta un proyecto facil, e tin hopi complehidad cune mirando cu e ta na un aeropuerto cu mester keda operacional na tur momento, e mandatario ta expresa.

Minister Dangui Oduber den nomber di Gobierno di Aruba a manda palabranan di gradicimento na tur stakeholder’s pa nan trabou, compromiso y cooperacion pa cu e proyecto. Na final e mandatario a manda un danki special na tur e contratistanan y tambe na cada un di e trahadornan cu ta haci proyecto Gateway 2030 posibel. Aruba ta progresando y manera nos a bisa den campaña, nos pais lo prospera bek. Esaki ta e aña di union y positivismo.