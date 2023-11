Na maart 2021 Universidad di Aruba, den colaboracion cu e Instituto di Investigacion y Salud Biomedico di Corsou y e universidadnan di Corsou, Sint Maarten y Utrecht, a inicia un proyecto di investigacion pa studia e impacto di e pandemia di Covid-19 riba e calidad di bida y e derechonan humano di famianan vulnerabel na Aruba, Corsou y Sint Maarten. E virus di Covid-19 tabata un di e crisisnan sanitario mas catastrofico di ultimo tempo. E virus no solamente a afecta e economia, sistema di salud y structuranan social mundial, pero e sistemanan di salud y structuranan social di Aruba tambe a ser trastorna.

Durante e proyecto di investigacion multidisciplinario aki, e grupo di investigacion a studia e impacto social di e pandemia riba e famianan vulnerabel y di ingreso baho na Aruba, Corsou y Sint Maarten (e islanan CAS), dunando atencion specialmente na hende muher, adulto mayor y inmigrantenan indocumenta. Dentro di e estudio aki, e investigadonan a uza un enfoke basa riba derecho humano pa studia cual ta e efectonan di e acuerdonan entre Hulanda y e CAS islanan riba e derechonan humano den e Reino Hulandes. Ademas e investigadonan a studia experiencia di e famianan vulnerabel y cual recurso e famianan a uza pa forma resiliencia social.

Na Aruba a logra tene en total 27 entrevista cu e participantenan. Di e 27 entrevistanan, 6 a ehecuta cu organisacionnan local HIAS, Cruz Cora Aruba y 2 grupo di enfoke a ser organisa hunto cu e interesadonan di gobierno y sociedad civil. Tambe a traha 3 video cortico pa por captura y compronde e experiencianan di un trahado comunitario, un dunado di cuido y un educador. Por ultimo a haci un revision di literatura riba e reaccion di e paisnan y e efectonan di e reaccionnan aki riba e normaman y proteccion legal di derecho humano.

Na Universidad di Aruba, riba diamars dia 21 di november di 9.00 am te 1.00 pm, e ​​grupo di investigacion lo presenta e resultado di e examen y nan recomendacionnan pa gobierno y organisacionnan local riba con pa responde na e crisisnan den futuro. Interesadonan relevante lo ta presente y lo haya e oportunidad pa reaciona riba e recomendacionnan y duna nan aporte. Entrada ta gratis.

E proyecto aki a ser financia door di “the Dutch ZonMW”.

Miembro nan di consorcio di examen:

Prof. Ashley Duits, PhD (CBHRI), Dr. Izzy Gerstenbluth, MD(CBHRI)), Dr. Mieke de Droog, PhD (University of Aruba), Benedicta Dr. Deogratias, LL.M , PhD (University of Aruba), Prof. Ajay Bailey PhD (University of Utrecht, Prof. Antonio Carmona Báez PhD, USM (University of Sint-Maarten), Dr. Raymond Jessurun, PhD (University of Sint-Maarten), Dr. Lisbeth Echteld, PhD (University of Curaçao)

Researchers: Dr. Merel F.H. Griffith-Lendering, PhD (CBHRI)

Researchers: Elly Hellings, MSc (CBHRI)

Ekipo di examen:

Research Team Aruba

Mr. dr. Benedicta Deogratias, Project coordinator

Dr. Mieke de Droog, Project coördinator

Dr. Luc Alofs, project advisor

Nurianne Arias- Helder, Interviewer

Thais Franken, Interviewer

Yanelis Botman, Interviewer