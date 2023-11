Fundacion1403 (F1403) y Museo Arqueologico Nacional Aruba (MANA) ta invita comunidad pa un presentacion interesante di arkeologo Dr. Aad Versteeg. Lo trata su buki nobo: ”The archaeology of Suriname: The Werehpai petroglyph site” (2023). Dr. Versteeg su presentacion lo ta na Hulandes y entre otro e lo trata e similaridad- y diferencianan di pintura riba baranca entre Surnam y Aruba.

Dr. Versteeg pa mas cu trinta aña ta colabora cu MANA y a traha hunto den proyectonan di excavacion y publicacion riba arkeologia di Aruba. Entre otro e ta co-autor cu candidato PhD den arkeologia Harold Kelly, di e catalogo titula “The Archaeology of Aruba: The Pictographs and Petroglyphs” (2019). Dr. Versteeg ta conoci pa su charlanan tocante hayazgo- y investigacionnan arkeologico na Aruba.

Riba invitacion di F1403 den cooperacion cu MANA y cu sosten financiero di “Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied” y Representacion di Hulanda na Aruba (VNO), dr. Versteeg lo elabora riba e buki menciona. Su enfoke ta un sitio arkeologico na zuidwest Surname cu tin 313 pintura riba baranca. Nan ta den espacionan cu a forma door di barancanan di diferente tamaño cu ta riba otro (comparabel cu Ayo). E imagennan fascinante ta 1000 te 2000 aña bieu.

E sitio arkeologico investiga ta mas o menos 400 km leu di Paramaribo, unda ta biba un tribu indigena, yama Trio. Alumnonan di sjamaan di e tribu aki a splica dr. Versteeg cu algun di e pinturanan ta mustra presentacionnan sjamanistico tradicional. Algun di nan a pone Versteeg pensa riba e pinturanan riba baranca di Aruba, cu ela investiga na Arikok y Guadirikiri. E ta kere cu, aunke cu tin un distancia grandi entre e dos paisnan, posiblemente esnan cu a traha e pinturanan na Surnam y esnan na Aruba, ta comparti cierto conceptonan cultural.

Durante e encuentro por mira e buki di pintura riba baranca di Surnam y esun di Aruba. Pa adkiri esun di Surnam por contacta ‘Stichting Surinaams Museum’ na Paramaribo. Di esun di Aruba lo por cumpra e mes un anochi. Tene cuenta cu e cantidad di esakinan ta limita.

MANA y Fundacion 1403 ta invita un y tur, en especial esnan cu tin laso cu Surnam y esnan cu ta interesa den pintura riba baranca, pa un anochi educativo y ameno den auditorio di MANA, diahuebs dia 7 di december pa 7’or di anochi. Lo tin dushi snacks y algo di bebe Surnameo cortesia di F1403. E entrada ta gratis.

Museo Arqueologico Nacional Aruba ta ubica na Schelpstraat 42, den e compleho historico Ecury. Pa mas informacion por sigui e paginanan riba Facebook: National Archaeological Museum Aruba y Fundacion 1403.