Presentacion di buki nobo “The Archaeology of Aruba: the pictographs and petroglyphs”

Un anochi fantastico cu hopi emocion y legria, bou un dushi ambiente di musica di Sodo y Cuero, a tuma luga e presentacion hopi interesante y informativo di e publicacion nobo “

The Archaeology Aruba: the pictographs and petroglyphs”.

E dos autornan arkeologo drs. Harold Kelly y dr. Aad Versteeg a duna un splicacion amplio y hopi informativo di e realisacion di e publicacion. Na final di e anochi aki tabata tin e oportunidad pa un y tur por a felicita, intercambia informacion y idea cu e dos autornan.

Riba e mesun anochi den un forma sorpresa a homenagia señor Francisco ‘Fan’ Croes na kende e publicacion aki a ser dedica. Señor Fan Croes tin un trayectoria di mas cu 30 aña den e mundo di arkeologia di Aruba, gran parti di e investigacionnan di e buki aki ta cu e cooperacion y ayudo di Fan. Actualmente Fan a pasa pa ta un pensionado pero ta un boluntario activo ainda na Museo.

E publicacion aki ta masha special unda a combina dos pensamento diferente di e dos specialista riba e tereno di arkeologia y ta un catalog di tur e sitionan arkeologico di Aruba cu tin e pintura riba baranca. Tambe e ta documenta tur historia di e documentacion di e pinturanan riba nos isla cuminsando for di aña 1827. Siguramente un publicacion sumamente valioso y importante pa e historia di Aruba.

Ta recorda esnan cu a haci nan pre-order cu nan por pasa busca nan buki firma pa e dos autornan na Museo Arqueologico Aruba cu tambe ta e punto di benta principal di e bunita publicacion aki di dialuna pa diabierna for di 8’ or di mainta pa 4 or di atardi. E publicacion aki lo ta disponibel tambe den e librerianan entre otro Bruna, Van Dorp Aruba y Plaza Bookshop. E prijs pa e buki aki ta na balor di Afl 90,-.

Un danki grandi ta bay na tur e sponsornan cu a haci e publicacion y e anochi aki posibel cu ta Prins Bernhard Cultuurfonds Caribisch Gebied, UNOCA, Gomez Coffie, Paradise Beach Villas, FCCA, VNO, Romar Trading, Grant Thornton Aruba y EGL Logistics. Y naturalmente na e pueblo di Aruba pa e reaccion asina positivo pa cu e buki.

