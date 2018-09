Presentacion di buki ‘Mas Leu Cu Horizonte’ di Belen Kock-Marchena

Diadomingo, 7 di october proximo, durante di un homenahe na idioma Papiamento den Cas di Cultura, e escritora Belen Kock- Marchena ta presenta su buki nobo di poesia.

Esaki ta e di 4 tomo di poesia di e autora ya conoci. E buki nobo aki patrocina pa UNOCA ta titula ‘Mas Leu Cu Horizonte’. E titulo na ingles ta ‘Beyond The Horizon’. Anteriormente Belen Kock-Marchena a publica cu hopi exito e siguiente tomonan di poesia: ‘Vibracion Di Amor’ (1995), ‘Milager/Miracle’ (1998) y ‘Den bena di bida/Levensader’ (2001). Publico amante di literatura Papiamento tanto di Aruba como di Bonaire y di Curaçao a ricibi e publicacionnan aki cu brasa habri. Resultado di esey ta cu e bukinan aki no ta obtenibel mas na librerianan, pasobra tur a caba.

Den ‘Mas Leu Cu Horizonte’ e autora ta publica riba peticion di su publico algun di e poemanan mas exitoso di e tomonan anterior y un gran cantidad di poema nobo.

Belen Kock-Marchena tin 2 meta cu e buki nobo, esta: 1) E autora ta spera cu e buki aki ta bay scol pa yuda den formacion di hobennan y crea asina amor pa literatura na Papiamento cerca nan. 2) Cu poemanan aki por trece consuelo pa esnan cu pa un of otro motibo ta sufri y cu e poemanan ta haci e hendenan den dificultad di bida compronde cu semper tin speransa.

A scoge pa publica e aña aki ya cu esaki ta aña di Papiamento y ki manera mas bunita pa contribui cu nos idioma cu publica un buki di poesia den nos dushi idioma Papiamento cu ta accesibel pa tur hende.

E forsa di e poemanan di Belen Kock-Marchena ta cu nan ta toca curason di cualkier persona, pasobra nan ta papia un idioma facil cu tur hende por compronde.

Durante di e homenahe na Papiamento lo duna reconocimento na e diferente instancia y/of organisacion cu na un of otro manera a y ta traha na desaroyo di nos idioma materno. Esaki ta bay compaña pa diferente forma di expresion di arte e.o. declamacion, canto y baile. Naturalmente Belen mes tambe lo recita algun di su poemanan for di e buki nobo ‘Mas Leu Cu Horizonte’.

E actividad aki ta tuma luga diadomingo, 7 di october, atardi di 4 or pa 7 or den Cas di Cultura. Henter pueblo di Aruba ta keda invita pa bin difruta di e evento cultural aki. Belen ta masha agradecido cu UNOCA a patronisa e buki ‘Mas Leu Cu Horizonte’. Entrada ta gratis.

