Diahuebs dia 30 di september ultimo señora Rita Werleman a presenta e buki ‘Meisjes moeten lief zijn en mannen zijn slim. Emancipatiestrijd van mama soltera cu yiu’ na Biblioteca Nacional Aruba. Esaki ta e buki di e ex-docente y ex-decano di Colegio Arubano, señora Ans van Santen d.f.m.

En conexion cu COVID-19 a tene e cantidad di invitado na un minimo. Na esnan presente Rita a duna un presentacion via Powerpoint di e buki cu ta hiba e titulo ‘Meisjes moeten lief zijn en mannen zijn slim. Emancipatiestrijd van mama soltera cu yiu’. E buki ta un documentacion social, historico y tambe huridico. Parti uno y dos di e buki ta skirbi na Hulandes y e di tres parti ta na Ingles, cual ta e traduccion di e prome parti. Den e prome parti nos ta cera conoci cu Ans y den e di dos parti tin e parti di su lucha pa igualdad. E buki cu ta riba papel lombrante tin potret di colo cu ta ilustra e texto artisticamente.

E buki ta trata un parti di historia di Aruba for di e añanan rond di 1983; den e tempo ey ainda tabatin discriminacion di e ser femenino. No tabata aplica e principionan di equal work, equal pay y non-discrimination basa riba tratadonan internacional, ni den sector priva, ni den sector publico. Si un hende muher casa, mientras e tabata traha den gobierno, tabata kit’e for di trabou. Tambe tabata kit’e for di trabou na momento cu e haya yiu. Den e temponan aya sindicato SIMAR a hunga un papel crucial den e lucha pa trato igual di hende muher den enseñansa. E ultimo parti di e lucha pa igualdad tabata e cuestion di pensioen. Contrario na e coleganan masculino e docentenan femenino no tabata haya un nombracion como docente na Colegio Arubano cu un minimo cantidad di 20 ora pa duna les, pa asina nan tabatin derecho riba pensioen. Nan nombracion tabata pa maximo 19 ora.

Pues Ans, mama soltera cu yiu, a lanta un caso contra e directiva di SMOA pa caba cu e inhusticia aki y pa e directiva dun’e un nombracion di 20 ora of mas di duna les. Shon Lopez d.f.m. a representa Ans den e caso aki. Parti di e documentonan di e caso di Ans ta bin den e di dos parti di e buki. Esaki hunto cu algun otro documento ta duna un bista di e lucha sindical y legal. Tambe tin documento cu ta duna e posicion di gobierno e tempo ey pa cu e trato igual den enseñansa.

Aunke hues a rechasa e peticion di Ans no admisibel, mirando cu ainda e mester a haya su nombracion pa e siguiente aña escolar, Ans a logra cu e directiva di SMOA a cambia su maneho discriminatorio. Ans y tur e otro docentenan femenino na Colegio Arubano y tambe na otro scol desde 1983 a haya nan nombracion cu minimo 20 ora y asina nan tambe a haya derecho riba pensioen.

Na final di e presentacion señora Frederique van der Linden, yiu muhe di Ans, a regala un ehemplar di e buki na e invitadonan di honor cu tabata presente. Esakinan tabata señora Josephine Albertus, presidente di sindicato SIMAR, señora Astrid Britten, directora di Biblioteca Nacional Aruba, señor Tim Croes, rector di Colegio Arubano, señor Eric Illis, representante di Stichting Sociaal Fonds di Colegio Arubano y señor ing. Edsel Lopez RA, yiu homber di Shon Lopez d.f.m.

A clausura e anochi cu un parti ameno, pa asina esnan presente por a comparti nan experiencianan.

E buki di Ans, Meisjes moeten lief zijn en mannen zijn slim. Emancipatiestrijd van mama soltera cu yiu, ta obtenibel na Plaza Book Store y na Van Dorp. Ganashi di e benta di e buki di Ans ta bay pa Stichting Sociaal Fonds di Colegio Arubano. Pronto miembronan di biblioteca por fia esaki na biblioteca of consulta un ehemplar na Dept. Arubiana.

