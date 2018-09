Presentacion di buki ‘Becoming a Person of Integrity’

Sr. Nelson Foendoe ta presenta su buki na Biblioteca Nacional Aruba diaranson dia 26 di September, 7or di anochi. Publico ta bon bini.

E buki su titulo ta ‘Becoming a Person of Integrity’. Esaki ta un buki ku ta trata e tema di integridad basta profundo loke ta encera tambe cu no ta keda na e integridad “ora wowo di hende ta mira” sino ora niun hende no ta wak. Diferente tema relaciona cu integridad ta haya atencion den dje manera, Corupcion (su causa y combatimento), rol di placa, hamber pa poder y fama, nos consenshi y mas topico. E parti moral ta wordu trata explicitamente y finalmente recomendacionnan practico ta wordu duna. E buki su prjis normal ta 39.95 florin pero e anochi aki lo tin un prijs special.

