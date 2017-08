Presentacion di buki : Ami sin cancer

Sr. Romulo Fingal ta presenta su buki ‘Ami sin cancer’ na Biblioteca Nacional Aruba, den hardin di Arubiana/Caribiana na Bachstraat 5. E presentacion ta tuma lugar dia 22 di Augustus y ta cuminsa 7or y mey. Publico ta bon bini pa scucha Sr. Fingal su storia y experencia personal y haci pregunta.

Sr. Romulo Fingal a skirbi su experencia cu e malesa cancer y a studia con pa cura y keda cu bon salud. Esaki ta un relato personal. Sr. Fingal a busca solucion den teorianan di Dr. Moerman.

“Mi nomber ta Romulo Federico Fingal (Romo), mi ta un pensionado specialisa na Hulanda den telecomunicacion, y a traha 35 aña na telefoondienst y Setar, y ta trahando 22 aña boluntario pa nos grandinan na Centro Kibrahacha”.

“Mi ta un hende cu tabata come hopi cos, miho bisa potoshi riba caya, despues di cada gym, -of deporte, of showsnan di baile cu mi a duna, unda cu tabatin un snack bar of truck habri mi a hancra, y tabata snoep hopi cos dushi- di bolo, pastechi- chuculati- te cuminda chines, nada ta scapa mi. Tambe mi tabata bebe hopi alcohol -rum cola of mix drinks. Anto te na 2013 cu mi 74 aña, mediconan a constata cu mi tabatin cancer di prostaat”.

“Na augustus 2013 via AZV dokter a manda mi Cali Colombia pa bestraal cancer di prostaat pa 3 luna largo. Mesun aña na november mi a skirbi e buki “Cancer di mi prostaat” y a regal’e na AZV pa partinan y concientisa hende homber di tur loke mi a pasa aden durante e radiacion na Colombia”.

“Dos aña despues na maart 2015 mi a skirbi e buki titula “Ami cu mi cancer”, y a regal’e na Centro pa nos Grandinan Kibrahacha. Ta un compilacion di mi bida cu cancer y mi experiencia pa purba mehora e calidad di bida”.

“Dia prome di juni 2017 (luna pasa) mi a bin cla cu mi di 5 buki, titula “Ami sin cancer”. Ta trata di con y kico mi a haci den e 4 aña ey pa mehora mi calidad di bida y domina e cancer segun e teoria di Dr. Moerman. Aki mi a bin compronde, cu no ta dokternan ta e problema grandi cu tin hopi malesa y critica andando, sino ta hopi di nos mes cu ta come hopi malo sin nos sa, cu ta haya malesanan”.

“Dr. Moerman su teoria ta bisa cu cancer ta curabel of por wordo preveni, cu un dieta adecuado y saludabel, pa por lanta e sistema immuun bek, cu a cay afo. Nos existencia riba mundo ta un continuo balansa, entre bida y morto. Tambe, nos existencia ta un balansa, entre salud y malesa. Mi a bin compronde, cu tocante e vitalidad y mortalidad, hopi tin di haber cu e balansa di e acido (PH), den e likido entre e Acido y Alkalino, cu ta den nos curpa, y e balansa ta depende hopi di bon nutricion”.

Romulo Fingal ta conta di su propio experencianan y conclusionnan y ta enfatisa cu “Corda bon, Mi No ta un dokter, mi No a siña medicina, y mi No sa nada di sintoma”.