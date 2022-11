Philip Timothy Arnell ta presenta dos buki cu ela skirbi tocante di e historia di su famia den Caribe. Presentacion ta tuma lugar na Departamento Arubiana/Caribiana di Biblioteca Nacional Aruba diaranson dia 2 di November (Bachstraat # 5), pa 7or di anochi.

Philip Timothy Arnell a skirbi 2 buki. Na ta titula ‘Fortunate Member of a Caribbean Diaspora’ y ‘Still Bajan After All These Years’.

E prome buki ta trata e historia di e famianan di St. Martin/St. Maarten y Anguilla cu e influencia di Aruba bayendo bek na e añanan 1600.

E di dos buki ta ta trata di e historia di e famianan di Barbados cu ta bay bek te na aña 1582. Tur dos buki ta highlight e liñanan di e ‘lineage and progression’ hunto cu e storianan interesante. Tur dos buki tin storianan special cu lo lanta e interes di cada lesado!

Philip Timothy Arnell a nace na Queens, New York, dia 3 di oktober 1968 for di mayornan di desendencia Caribeño. Philip ta un Caribeno-Mericano y e tin e nacionalidad Mericano y Frances. Philip ta casa cu Paula y nan tin tres yiu.