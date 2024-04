Diahuebs, 2 di mei 2024, di 6.30 p.m. pa 8.30 p.m. lo tin un actividad na Biblioteca Nacional Aruba, George Madurostraat, Oranjestad organisa pa Biblioteca Nacional Aruba, Departamento di cultura Aruba y gestor cultural Mirto Laclé.

Publico en general ta keda invita pa presencia un charla y presentacion di un buki, cu tin como titulo ‘Bulletproof Sleep, make sleep count again’, skirbi pa dokter Joan Werleman, kende ta biba y traha na Merca como dentista.

Lo tin presentacion di documental cortico: di sra Graciela ‘Baby’ Werleman y tambe di Joan Werleman.

E buki di Joan Werleman ‘Bulletproof Sleep, make sleep count again’ ta trata e syndroom di Apneu. Esaki ta un disturbio durante soño cu ta afecta respiracion normal ora di drumi. Por describi e titulo di e buki como ‘Drumi Proteha, haci drumimento normal posibel atrobe’.

Cuanto persona lo no ta sufri di dicho ‘disturbio’, cu por tin consecuencianan pa nan funcionamento normal. Y kico profesionalnan por haci pa atende y anda cu Syndroom di Apneu.

Dokter Joan Werleman (DDS) a nace na Aruba di un linahe di profesionalnan relaciona cu cuido di salud, pasiona cu e forma vital di hala rosea.

Su bisawela, Johana Catharina Geerman, tabata un nurse-partera na comienso di siglo 20 y a yuda hopi baby nace saludabel y hala nan prome rosea.

Su mama, Graciela ‘Baby’ Werleman, un enfermera-anestesista cu durante 43 aña a traha y atende su pashentnan relaciona cu respiracion bou anestecia general.

Dokter Joan Werleman na edad di 18 aña a bay Merca pa studia pa dentista y a gradua na University of Maryland School of Dentistry na 1992.

Na 2015 Joan Werleman tabatin deseo pa adkiri mas conocemento pa di e forma ey provee cuido excelente na su pashentnan. El a cuminsa un programa di ‘Dental Sleep Medicine’ na Tufts University School of Dental Medicine. Su pasion pa medicina dental relaciona cu ‘drumi miho’ ta e resultado di su amor pa studia pa bida largo y obtene experiencia extensivo, profundo y amplio pa e por garantisa cambio den bida di su pashentnan y yuda nan descubri e poder di un bon soño.

Entrada pa dia 2 di mei ta gratis.