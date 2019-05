Preparativonan pa “Aruba Health Fair 2019” di AZV ta bajendo hopi bon

Manera ta conoci AZV ta organizando un ‘Health Fair” y Sra. Tjong pr di AZV ta mustra cu e preparativonan ta bajendo hopi bon. E comisionan ta trahando duro y ta preparando tur cos y meterbisa alavez cu a haya un bon acogida tanto pa loke ta sponsorshipnan pasobra hopi ta e luganan cu a juda. Pasobra manera tur hende sa AZV ta un organo ehecutivo di e ley di AZV y en realidad pa e organiza tipa di eventonan aki, e mester hacie solamente cu ayudo di esnan eyfo. na ningun momento AZV mas di haci ganashi etc. y esaki no ta e intencion tampoco y mas bien e “Aruba Healtcare Fair” aki cu lo tuma luga Diasabra 8 di Juni for di 4or di atardi pa 10’or di anochi y lo tuma luga na oficina principal di AZV na Camacuri, ta uno cu kier jega mas serca di su aseguradonan y brinda nan e oportunidad pa haya tur tipo di informa riba e area di salud y tambe di AZV mes y vooral lo bai tin stands di informacion p’asina esnan cu bin di bishita haya tur pero tur informacion. Esaki ta debi cu kier haci e evento un feria di salud cu hopi contenido. Sra. Tjong ta manda un invitacion pa tur hende acudi Diasabra 8 di Juni na AZV p’asina participa na e “Aruba Health Care Fair”. Loke ta hopi importante ta cu por cumpra ticket aworaki caba y bo ta bai cune y activa esaki riba website di AZV p’asina tur hende por haya mas informacion di tur e workshopnan cu lo bai tin pasobra ta invita e publico tambe pa participa activamente na e workshopnan cu lo bai tin riba diferente topico y asina’ki bo lo wordo miho informa y educa y bo por juda bo mes mas facil den e candena di cuido aki na Aruba. Ticket ta obtenibel na tur oficina di AZV y ta invita pueblo pa pasa y cumpra esaki y alavez activa esaki di biaha riba website di AZV of por haci’e di biaha tambe na un computer special cu tin destina pa esaki solamente na oficina principal di AZV. Mester corda cu tur mucha bao di 16 aña ta drenta gratis y tin hopi actividad pues ta invita tur hende pa asisti y bin haya informacion y alavez educa bo mes riba e tereno di Salud.

