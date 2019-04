Preparando pa introduccion di Ley di Meld Code

Den pasado a scoge pa ta menos hopi den prensa, mirando cu e ta un topico hopi sensitivo. Parlamento a haci su trabao di entrega e ley di meld code, cu ta den e BW I, cu ta na gobierno aworaki. Buscando e miho solucion y formanan, gobierno ta casi cla pa ehecuta esaki, in werk treding di e ley aki. Ta trata specificamente di e ley 243 A te cu 243D cu ta papia di e meldcode, cu ta nifica lo bira un base legal pa por raporta casonan manera cu a experencia den pasado, di hobennan cu ta wordo maluza y abusa, como tambe personanan grandi cu ta wordo maluza y abusa.

Sr. Hendrik Tevreden a sigui bisa cu a scoge pa amplia esaki cu ‘huisgeweld’, maltrato na cas. Ta kere cu e ta cuminsa cu abuso of e ta cuminsa na maltrato. Tin biaha un ta bin prome cu e otro, pero e importante ta pa amplia e ley, pa acapara e ley, e maltrato na cas, pa asina tin un ley cu mucho mas peso, pero pa e instancianan concerni, tin mucho mas grip y por haci miho trabao ora di haci raportahenan, cu por para firme, ora cu hues por tuma sentencia riba e abusadonan, cu ta malusa nan forsa y ta kibra den derecho di sea nos muchanan, of di esunnan cu no por defende nan mes, suficiente.

Mas aleu, Tevreden a bisa, cu importante den tur e tempo cu nan tin trahando, nan a logra pa tin na mesa diferente otro instancianan. Un di nan sigur ta Sra. Anne Kroon, di UNICEF. Esaki ta importante ya cu su trabao ta pa no solamente vigila full e entrada di e ley aki, pero tambe pa por siña e departamentonan concerni, cu ta encarga cu e meld code, pa siñanan con pa raporta y tambe inculca e sistema cu ya caba a bin ta haciendo.

Tin hopi otro stakeholdernan na mesa sinta, Sociale Zaken, diferente instancianan, cu tin di haber cu e ley aki. Den e dianan aki, lo sinta cu nan na mesa, pa indica na nan, con leu ta cu e ley aki. E ta un ley hopi importante pa Pais Aruba y mare por a haci’e mucho mas prome. A purba esaki tambe, pero a haya e conseho di mesun veld, di mesun trahadonan, pa no bay den direccion cu tabata tin pensa cu e ley. E ora a tuma un paso atras pa haci un cambio, cu tabata necesario. Y aworaki por sinti cu ta ariba e miho caminda.

Ta importante pa ora cu ta introduci un ley di e embergadura aki, pa tin full e veld ta carg’ e hunto cubo y ta sinti cu ta yegando na e punto aki.

Falta pa sinta cu mas stakeholder, pero e ley aki, unabes cu e wordo introduci, e lo no ta un ley morto, tira den lachi, pero e lo ta sigur algo cu tur e profesionalnan por haci yamada ariba dje. Pero tambe e ciudadano por yega na e punto pa haci su reclamo, si e ta mira cu tin casonan cu no ta canando bon, Tevreden a bisa.

Por ultimo, el a bisa cu nan ta bon bezig den parlamento 10, cu e ley aki specialmente. Pero tin mucho mas leynan cu ta trahando ariba nan. Pero di awo caba, kier pidi e cooperacion di instancianan, pero tambe pidi cooperacion di e pueblo en general, pa ora cu esaki wordo introduci oficialmente, pa nos ta cla pe y haci bon uzo di dje, pa bienestar di nos yiunan y nos siguiente generacion tambe. Tabata palabranan di parlamentario Hendrik Tevreden.

