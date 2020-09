Preparacionnan tumando luga un aña prome cu eleccion 2021

Riba 24 di September 2020 ta net un aña pa eleccion 2021 directora di Censo Sra Sharin Luydens a splica con e situacion ta y a splica cu su persona a bay afo pa haya mas informacion y ideanan y depende e experencia cu a acomula den añanan anterior di eleccion y censo a traha un rapport caminda a duna conseho na cierto cambionan cu ta haya importante pa tuma luga y a manda esaki hunto cu un aprobacion di electoral raad. Ta keda na e organo legislador pa traha riba e cambionan aki y si ta bay door. Manera tur hende sa nos ta den e periodo di un pandemia cu a dal nos tur y esaki a trece cun’e hopi cos no por bay normal, debi tin restriccion di biahamento y bisa cu ta bay door den e situacion cu nos ta cu proyectonan hopi grandi. Normalmente Censo ta prepara 3 pa 4 luna prome cu eleccion dependiendo ora e fecha yega mas cerca di eleccion e trabou ta intensiva. Presidente di hof ora e periodo yega di sr Thode ta caba si esaki lo keda renoba of apunta pa otro hende.

Sra Luydens a menciona cu ta preparando y tin reunionnan y delibera den ki aspecto por facilita na e stembureaunan pa cierto cosnan por sosode digital sin mester cambia ley e ta ideanan no ta algo cu lo ta caba, porta e idea cu por bin cu riba e carchi cu ta yega cas bo ta haya un codigo pa scan, unda luga di menciona nomber di hende y number bo ta pasa esaki via e sistema digital cu ta keda registra y cu esaki ultimo dia cu eleccion no mester haci tur e preparacion cu ta tuma hopi trabou y despues bay print tur e kiesregister pero bo ta laga esaki si como un backup pa digitalisa e proceso administrativo y asina por cera e urna hopi mas facil pa e voorzitter di e stembureau y no tin bay conta tur lista di cuanto votado a yega pero e parti digital lo haci e proceso administrativo hopi mas facil.

Sra Luydens a menciona cu su deseo ta pa e parti digital y ta ainda pero nos nunca no por a premira un pandemia di e grandura aki unda e ta obstaculisabo di bay cu proyecto grandi unda mester biaha y cargonan cu mester bin y si e departamento legislativo cu ta yuda cu esaki tin e capacidad mirando tur e trabou tin pa por cambia e ley na e momentonan aki. Loke si mi ta contento ta e mente a habri y nos tur por wak cu ta den e direccion di digitalisacion tin cu bay of voto digital y ta yega un tempo cu nos tin cu bay eynan y hendenan a cuminsa acepta cu nos no por sigui un manera anticua y no ta Aruba so ta bezig cu esaki pero Hulanda tambe a bin cu estudio y mira e miho manera y siguridad cu anan ta haya cu e proceso electoral tin cu evalua na esaki.

Partidonan politico no tin cu inscribi pasobra nan ta inscribi caba, pero pa partidonan nobo tin cu inscribi 6siman prome cu entrega di lista y entrega di lista y votacion e ordenansa electoral ta duna den emargen e fecha cu mester cay aden pues, e ciere di staten entre 80 y 90 dia prome cu e ciere mester tin entregamento di lista y den e entregamento di lista y votacion mester tin por lo menos 48 dia y e ora entre e entregamento di lista y e ciere di e kiesterregister mester tin 30 dia y esei ta duna cu e minister presidente of dia di votacion y dia di entregamento di lista ta sosode pa bijlandsbesluit y e minister presidente den e margen aki tin e escogencia di un di e dianan ey. Loke por a compronde cu a keda escogi ta cu 6 Augustus 2021 ta entregamento di list ay 24 di September 2021 ta dia di votacion.

