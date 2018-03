Preparacionnan pa 12 Hours of Aruba a cuminsa

E conteo pa e di cuatro edicion di e evento di mountainbike ‘12 Hours of

Aruba’ a cuminsa. Publico por reserva e fecha aki caba den nan agenda. Participantenan tin

un luna pa train y inscribi pa e evento. Organisadonan ta conta cu apoyo di e publico pa bin

apoya e coredonan di mountainbike cu ta participando na e careda di refleho aki.

Meta di e careda aki ta simpel. Teamnan participante mester core mas tanto buelta posibel den 12 hora. E careda ta cuminsa diasabra April 14 pa exactamente 6:00 pm di atardi y lo termina diadomingo April 15 pa exactamente 6:00 am di mainta. Cu esaki e 12 oranan di ciclismo a termina y ta identifica e nomber di e evento, pues ‘12 Hours of Aruba’.

Cada buelta ta di aproximadamente 4 kilometer y ta cuminsa na Kapel di Alto Vista. E ruta ta uno conoci pa mayoria coredonan di mountainbike y cu ta consisti di varios bahada y subi nan tecnico cu biradanan skerpi y complica. Tur menciona ta retonan cu e coredonan lo bay enfrenta. “Un di e retonan mas grandi ta cu di e 12 oranan coriendo, 10 (dies) di nan ta den scuridad. Esaki ta conta pa coredonan cu ta bay participa pa prome biaha, pero tambe pa esunnan cu ya den pasado a participa na e careda aki”, segun e organisado Wim Eelens. Eelens ta doño di FX Sports na Noord.

Mas participantenan

E aña aki lo bira e di cuatro edicion di ‘12 Hours of Aruba’. Cada aña mas coredonan ta dicidi di participa. Na 2015 a participa 21 ekipo consistiendo di 100 mountainbikers. Na 2016 esaki a crece cu 10 ekipo mas, pues 31 ekipo cu 134 mountainbikers. Y na 2017 esaki a conta cu 140 mountainbikers y 33 ekipo. Esaki ta duna un indicacion cu e evento a bin ta creciendo. Coredonan cu ta participando ta bin di paisnan manera: Curaçao, Venezuela, Colombia, Hulanda, USA y naturalmente Aruba; pues un ambiente ciclistico internacional.

Categorianan

E participantenan por scoge pa participa e aña aki for di tres categoria. E categorianan ta como lo siguiente: team di duo (homber, muhe of mix), team di 4 coredo (homber, muhe, mix) of team di 6 coredo (homber, muhe, mix). Pa e prome categoria esta duo, e coredonan mester tin e edad di 18+, y e edad di e otro dos categorianan por cuminsa for di 15+. Mario Nooijen, cu ta forma parti di e organisacion, ta splica con cada ekipo mester core den e sistema di relevo. “Cada ekipo ta reparti e 12 oranan den bueltanan segun nan condicion fisico y rapidez di cada coredo. Durante cada buelta, 1 miembro di ekipo lo core 1 of mas buelta; esaki ta decision di cada coredo/ekipo cuanto nan lo core. Na momento cu un coredo dicidi cu e kier cambia, esaki lo sosode na final di e buelta den un espacio indica como Seccion di Cambio (wisselvak). Esaki ta e sistema di relevo. Ora e cambio tuma luga e siguiente coredo na su turno lo

COMUNICADO DI PRENSA March 12 2018

bay core mas tanto buelta cu e por pa despues bolbe y haci e cambio“. Na final di e 12 oranan e team cu a core mas buelta lo resulta ganado absoluto. Nooijen kier pone enfasis cu ningun coredo lo bay core ruta pa 12 hora su so. “Logicamente cu coredonan cu ta participa den e categoria di duo lo core mas cu e otronan cu ta den e categoria di 6 persona.”

Publico

‘12 Hours of Aruba’ no ta un evento pa mountainbikers so. Publico tambe ta bon bini pa bin wak e evento aki, pa apoya e coredonan. “Bin admira con e cambio den e Seccion di Cambio ta tuma luga. Un ambiente unico y bon anima. E intercambio di e banchi, cu ta wordo uza pa registra digitalmente despues di cada buelta di cada coredo of ekipo ta algo unico pa mira. E espirito di competencia ta masha halto mes durante e 12 oranan aki. Esaki ta e sistema di tempo”, Eelens ta splica. Eelens como organisado sa di esaki, mirando e su mes a participa na e evento aki.

Mountainbikers cu no ta participando, pero si kier yuda como boluntario na e evento di ‘12 Hours of Aruba’, por acudi na FX Sports y informa esaki.

Neon

Ta un obligacion cu tur participantenan mester tin luz dilanti y patras riba nan mountainbikes. E aña aki organisadonan lo bay tin un premio special pa e mountainbike mas bunita drecha cu luznan NEON. E ‘Neon Bais’ mester resalta henter anochi y marduga. “Nos ta conta cu e creatividad di nos participantenan pa decora nan bais. E lo ta algo masha bunita mes pa wak”, Nooijen ta bisa.

Inscribi

Participantenan por inscribi awor pa e 12 Hours of Aruba na FX Sports na Noord. Akinan lo

tin formularionan di inscripcion. FX Sports ta habri dialuna te cu diasabra, 10am te cu 6pm.

Formularionan tambe ta disponibel riba e website www.12hoursofAruba.com.

Mas informacion ta riba www.12hoursofAruba.com of riba Facebook ‘12 hours of Aruba

2018’. Nos a cuminsa cu e countdown!

Comments

comments