Pronto Hulanda y e islanan di reino den Caribe lo bay start cu un rond di vacunacion nobo contra e virus di COVID-19. Esaki riba conseho di Gezondheidsraad na Hulanda. E rond di vacunacion aki lo ta designa pa e grupo di risico cu ta consisti di ciudadanonan cu ta keda vulnerabel pa e virus di COVID y tambe pa dunadornan di cuido.

Grupo di risico pa ken e rond di vacunacion aki lo ta disponibel lo ta:

• Ciudadano di 60 aña of mas

• Adulto y mucha for di e grupo di risico halto (por ehempel cu problema immunologico)

• Adulto for di e grupo di risico cu anualmente ta wordo invita pa ricibi vacuna di influenza/griep

Banda di vacunacion anual pa e gruponan menciona, ta consehabel pa hende muhernan na estado tambe tuma nan vacuna pa motibo cu contagio cu COVID-19 durante embaraso por resulta den complicacion y e vacuna ta reduci e riesgo di esaki. Probablemente vacuna di COVID lo bira un recomendacion anual.

Den e siguinete simannan lo tin mas informacion y claridad riba e proseso aki.

Pa mas informacion like nos Facebook page Directie Volksgezondheid DVG Aruba, Follow nos riba Instagram directie_volksgezondheid_aruba, subi nos website www.dvg.aw, yama nos na 5224200 of mail nos na [email protected]