Pa medio di e relato informativo aki seccion Cuido Salud Hubenil (JGZ) ta desea di informa mayornan y voogd cu tin yiu bishitando scolnan preparatorio y basico, cu den luna di september campaña di vacunacion escolar ta inicia. Ta importante pa mayornan ta pendiente pa ricibi cartanan informativo y di permiso pa vacunacion pa medio di scol. Durante di e campaña di vacunacion escolar, seccion JGZ ta ofrece e vacunanan regular cu ta contra malesanan di mucha manera Difteria, Tetanus, Polio, Sarampi, Sarampi Aleman y Cacheton. Pa e mucha muhenan den klas 6 ta ofrece e vacuna di HPV cu ta yuda preveni cancer na boca di matris. Pa seccion JGZ ta importante pa infatisa tambe cu e campaña ta regarda solamente vacunanan regular, cu tambe ta wordo duna na baby y mucha na consultorionan di Wit Gele Kruis (WGK) y cu NO ta trata aki di e vacuna contra COVID-19.
Pa mas di 70 aña seccion Cuido Salud Hubenil (JGZ) di Departamento di Salud Publico (DVG) ta encarga cu vacunacion di nos muchanan na Aruba. Seccion JGZ ta traha huntu cu WGK y tambe ta puntra e cooperacion di scolnan kleuter y basis pa asina logra un grado di vacunacion halto na Aruba.
Seccion JGZ ta mantene un registro di tur vacuna cu cada mucha ricibi y ta averigua na inicio di cada aña escolar cua vacuna muchanan den segundo kleuter klas , klas 5 y klas 6 falta. Tur mayor di mucha(nan) di e klasnan menciona cu falta vacuna segun nan edad ta ricibi un carta informando nan di e campaña di vacunacion escolar y alabes pidi autorisacion di mayor pa enfermeronan di seccion JGZ por duna nan yiu(nan) e vacuna(nan) cu nan falta.
